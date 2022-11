Az Év Polgárőr Szervezete címmel tüntették ki a Domaszéki Polgárőr Egyesületet. Sziráki Krisztián polgármester szerint ez elsősorban a három évvel ezelőtti megújulásnak köszönhető, amely látványos változásokat hozott a szervezet életében.

– Korábban a polgárőreinknek nem volt ilyen nagy tiszteletük, mint most. A lakosok látják, hogy ez egy jól működő szervezet, amelyre számíthatnak. A javuló biztonságérzet pedig a település élhetőségét is javítja – fogalmazott a polgármester.

Fülöp Ildikó szolgálatvezető elmondta, jelenleg rendkívül hangsúlyos munkájukban a határvédelmi szolgálat. Emellett azonban a falu közbiztonságáról is gondoskodnak, rendezvényeket biztosítanak, balesetek esetén pedig forgalmat irányítanak. – A nap 24 órájában elérhetők vagyunk telefonon, mindig van olyan tagunk, aki mozgósítható, így gyorsan tudunk reagálni minden kialakult helyzetre. Előfordul, hogy a közösségi oldalakról is kapunk információt, annak is azonnal utána járunk. Folyamatosan jelen vagyunk a település utcáin, ez pedig mindenképpen visszaszorítja a bűnelkövetési hajlandóságot – magyarázta.

Az egyesületnek 22 tagja van, jórészt önkormányzati támogatásból működnek, de pályázatokból, illetve a megyei és országos polgárőr szövetségtől elnyert összegekből is ki tudják egészíteni költségvetésüket. A migránshelyzet miatt most például jelentős mértékű benzinköltség finanszírozást kapnak. – Erre szükség is van, hiszen akár 100 kilométert is elautóznak egy járőrözés során – mondta Sziráki Krisztián.

Az Országos Polgárőr Szövetség által adományozott címmel 100 ezer forintos pénzjutalom járt. Hogy ezt mire költik, azt egyelőre még nem döntötték el, de valószínűleg ruházatra, a munkafeltételek javítására fordítják.