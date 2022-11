Mindeközben a múzeum előtt a résztvevők az ország többi pontjához hasonlóan megalkották az élőláncot. Deákos, radnótis, tömörkényes, ságváris és vasváris fiatalokat is láttunk, de egyetemisták is csatlakoztak a megmozduláshoz, a Wesley-iskolából pedig pedagógusok jöttek el. A látványos akció után beszédek hangzottak el, felszólalt egy pedagógus és több fiatal is. Fodor Zsófia, a Szegedi Egységes Diákfront tagja elmondta: az esemény célja, hogy egységet mutassanak és éreztessék a tanárokkal, velük vannak.

– Szeretnénk példát mutatni fiatalabb diáktársainknak is, hiszen mi hamarosan elballagunk, ha azonban nem történik érdemi előrelépés, nekik kell folytatniuk a kiállást a változás mellett. De arról is biztosítjuk ezzel az akcióval a tanárainkat, hogy nem kell rosszul érezniük magukat, amiért néhány órát nem tartanak meg a sztrájk miatt – fogalmazott. Egy másik diáklány pedig arról beszélt, csupán tanulni szeretnének magukért és a jövőért, ez azonban az összeomló oktatásban lehetetlen.