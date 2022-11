Idén is százmillió forinttal támogat gyermekeket segítő alapítványokat az MVM Csoport. 22 olyan alapítvány és intézmény kapott adományt, melyek beteg, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével vagy oktatásával foglalkoznak – írta meg az MTI. Hozzátették, az MVM Csoport tizenötödik alkalommal adta át a gyermekek oktatását, fejlesztését és gyógyítását célzó adományait a Legszebb napom! elnevezésű Élménynap részeként. A 2022-ben támogatásban részesülő szervezetek közé tartozik többek között Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány, a Bethesda Kórház Alapítvány, a Gyermekleukémia Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány, a Mosoly Alapítvány, az SOS - Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, valamint a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány is