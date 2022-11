– Ugyanakkor Brüsszel többször hazudott az európai és a magyar embereknek is. Először azt állították, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, azonban jól látjuk, hogy ez nem így lett. Azt mondták, hogy a szankciók nem érintik az energiahordozókat, ez sem így történt, sőt, most a legfrissebb információk szerint a kilencedik szankciós csomag a nukleáris energiákra is kiterjed majd, ez pedig Magyarországot is nagy bajba sodorhatja majd. Az sem igaz, hogy a szankcióknak Oroszországnak fájnak majd és nem Európának, épp fordítva sült el. A szankciók inflációt és energiaárrobbanást okoztak, valamint gazdasági krízist idéztek elő – magyarázta.

Szentkirályi Alexandra leszögezte, a magyar kormány célja az, hogy a magyar emberek minél kevesebbet érzékeljenek a szankciók okozta problémából, éppen ezért indítottak gyármentő programot, ezért vezettek be benzin- és élelmiszerárstopot, valamint kamatstopot, és ezért biztosítják a rezsicsökkentett energiaárakat. Megjegyezte, mindemellett célul tűzték ki a meglévő munkahelyek megvédését is, ahogyan tették azt a koronavírus-járvány alatt is.

Elmondta, a magyar kormány segít Ukrajnának, de nem úgy, hogy abban a magyarok tönkremenjenek. Kiemelte, hazánk nem küld fegyvereket Ukrajnának, nem küld magyar katonákat a háborúba, helyette a magyar emberek segítségével menedéket ad a fegyveres konfliktus elől menekülőknek, tehát a valós menekülteknek, nem az illegális migránsoknak.

A kormányszóvivő kitért arra is, hogy még nem kapta meg mindenki a konzultáció kérdőívet, november 25-éig viszont mindenki postaládájába megérkezik, sőt november 15-étől már online is kitölthető. Szentkirályi Alexandra mindenkit arra biztatott, hogy töltsék ki a konzultációt, hiszen az nem mehet tovább, hogy Brüsszelben a megkérdezésünk nélkül döntöttek arról, hogy többet fizessünk az energiáért és az élelmiszerekért.