Csongrádon hivatalosan három posta van, így a Szőlőhegyi utcán egy hete bezárt 2-es posta kiesésével is kettő marad „papíron”. Igen ám, de a harmadik posta Bokroson működik, így a gyakorlatban a városban élő körülbelül 16 ezer ember egy helyen intézheti az ügyeit. A „kisposta” megmaradásáért most aláírásgyűjtést kezdtek a csongrádiak.

– Mindent meg fogunk tenni, hogy újra kinyisson a kisposta. Sok idős ember él erre, akik nem tudnak online ügyet intézni, de sok a kisgyermekes anyuka is, akik eddig gyorsan el tudták intézni a dolgaikat itt. A nagypostán tumultus alakul ki, türelmetlenek az emberek. Jön az influenzajárvány, egyébként sem hiányzik, hogy tömörüljenek az emberek – mondta el aggodalmait Hajduné Német Ildikó, az aláírásgyűjtés egyik szervezője.

Fotó: Majzik Attila

Mint elmondta, a pénteki és szombati piacokon is lehet majd találkozni aláírásgyűjtőkkel, de élelmiszerboltok és üzletek is az ügy mellé álltak, emellett többen vállalták, hogy otthonaikban is fogadják azokat, akik aláírásukkal támogatják a „kisposta” újranyitását. A gyűjtéstől azt remélik, hogy ezzel is hangsúlyozni tudják, mennyire fontos a 2-es posta működése a városban. Az aláírásokat még a jövő héten gyűjtik, majd az íveket átadják a polgármesternek.

Az önkormányzat egyébként maga is keresi a megoldást a „kisposta” megmentésére és tárgyalásokat kezdeményeztek a Magyar Posta vezetőségével. A 2-es posta további működése érdekében az önkormányzat részt vállalna az épület rezsijében, valamint elengedné az ingatlan bérleti díját is, tájékoztatott Bedő Tamás polgármester. Reményeik szerint két héten belül megkezdhetik a tárgyalásokat a posta területi vezetőjével arról, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett a 2-es számú postát nyitva hagyják a városban.