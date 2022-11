A szakképzés csúcsát jelenti a WorldSkills verseny, amelyet idén ősszel Franciaországban rendeztek meg. Ezen a különböző szakmákat tanuló diákok mérték össze tudásukat. Ahogy azt korábban már röviden hírül adtuk, ápolás és gondozás versenyszámban Pál Blanka, a SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola diákja képviselte Magyarországot, az egy héttel ezelőtti megmérettetésen pedig kiemelkedően szerepelt. A négy napos versenyt az ötödik helyen zárta, a zsűri pedig különdíjjal is jutalmazta. Helyezése azért is kiemelkedő, mert Európából senki nem tudta megelőzni, vagyis ő lett a kontinens legjobbja ezen a szakterületen.

Fotós: DM

– Összesen 16 feladatot kellett megoldanunk a verseny során, ezek közül tíz gyakorlati volt. Kórházi, ambuláns és sürgősségi eseteket is kaptunk, mindegyikre 40 perc állt rendelkezésre – mesélte lapunknak Blanka. Mindezek mellett ápolási tervet is kértek minden versenyzőtől, illetve egy dohányzás elleni plakátot is rajzolni kellett a helyszínen. A verseny angol nyelven zajlott, a szegedi diáklány erre készült legtöbbet, hiszen minden eshetőségre felkészülve meg kellett tanulnia a szakkifejezéseket angolul is.

Fotós: DM

– A legnagyobb kihívás az volt, hogy a betegellátás minden alkalommal beleférjen a 40 percbe. De természetesen arra is oda kellett figyelni, hogy a beteggel is beszéljek, lelki támogatást is adjak neki – mesélte.

A szegedi diáklány felkészítésében osztályfőnöke, Németh Zoltánné Torma Ida mellett az elmúlt 3 hónapban részt vett a Honvéd Kórház is, itt zajlott ugyanis a világversenyre való felkészítés. Blanka elárulta, eredményére azért is büszke, mert az őt megelőző indiai, kínai és szingapúri versenyzőket már 3 éve kiválasztották erre a megmérettetésre, ők azóta erre készültek, miközben neki 6 hónap állt erre rendelkezésre.

Fotós: DM

Blanka eredményével kvalifikálta magát a jövő évi Európa-bajnokságra, egyelőre azonban még nem döntötte el, él-e ezzel a lehetőséggel, vagy megkezdi a tanulást a felvételijére, ugyanis orvosegyetemre készül.