– Minden, status quo-t megkérdőjelező nagyhatalom a saját érdekszféráját szeretné kialakítani. Ez a tétje a mostani háborúnak is: Ukrajna Oroszország érdekszférájába tartozik-e vagy a nyugati befolyás övezetéhez tartozik – mondta el Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója, aki a Szegedi Tudományegyetem Jogi Karán tartott nyilvános előadást.

Hozzátette, a kisállamok érdekszférába történő betagozódása a nagyhatalmak megállapodása alapján történik, ezt láthattuk 1945 után is. Megjegyezte, az biztos, hogy az oroszoknak lesz érdekszférája, hiszen katonai hatalommal meg tudják teremteni maguknak, ugyanez viszont nem igaz az Európai Unióra, amelynek nem lesz érdekszférája, nem lesz nagyhatalom, már csak azért sem, mert 27 tagja van és mindegyik mást akar. Közölte, nekünk nem érdekünk, hogy visszatérjen a világ az érdekszféra politikához és a nagyhatalmaknak a háború legyen az eszköze.

– Fontos, hogy Oroszország gazdag ország, de nem modern. Ezt két kifejezést nem szabad összetéveszteni. Ha modernnek számítana, akkor nem az Ikeának szállítanának fát, energetikai nagyhatalomként nem szorulna rá arra, hogy a nyugatiak szállítsák neki a fúrófejet, és arra sem, hogy a nyugatiak tegyék le a csövet a tenger alatt. Ugyanakkor az biztos, hogy a szankciók miatt nem fognak tönkremenni az oroszok, én nem is hiszek abban, hogy egy ország tönkre tud menni, viszont az biztos, hogy gazdaságilag olyan színvonalra esnek vissza, mint ami az 1990-es évek elején volt tapasztalható Oroszországban – mutatott rá.

Tálas Péter szerint egyébként ha a szankciók működnek majd, akkor azok felérnek egy taktikai atombombával, és azok figyelmeztetések lesznek az oroszokhoz hasonló ambícióval rendelkező országoknak, hogy bele se kezdjenek a háborúba, mert úgy járnak, mint Oroszország. De Amerika is móresre tanítja most ilyen szempontból az országokat.

– Sokakat foglalkoztat most az a kérdés, hogy a szankciók működnek vagy sem. Azonban azt fontos tudni, hogy a szankcióknak sosem rövidtávú a hatása a politikára, és azok nem állítják le a fegyveres konfliktust, annak csakis akkor lenne vége, ha nem kapna több nyugati támogatást Ukrajna, hiszen anélkül nem tudna ellenállni. Egyébként még Amerika sem hitte, hogy az ukránok eddig ellen tudnak állni. Ugyanakkor az a kép is amortizálódott, amit a világ gondolt Oroszországról. Korábban már kiderült, hogy nem számít modern nagyhatalomnak, csak gazdag ország, a világ GDP-nek 1,8 százalékát adja. Most viszont kiderült az is, hogy a hagyományos fegyverzetben sem erősek az oroszok, a haderőfejlesztés nem sikerült jól – magyarázta.

A szakértő leszögezte, az Unió veszítene a legtöbbet, ha az oroszoknak sikerülne mindezek ellenére stratégiai győzelmet aratni, mert ebben az esetben pedig Ukrajna mellett azokat a balti országokat is Oroszországhoz akarnák csatolni, amelyek a régi Szovjetunióhoz tartoztak vagy például Moldovát.