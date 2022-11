A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Uzho Jilo – Tiszta Szív Egyesület alkotta konzorcium Önkéntesség személyre szabva Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületénél elnevezésű pályázata mintegy 222 millió forint száz százalékos, vissza nem térítendő támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztérium illetékes államtitkárságának döntése alapján. A cél az önkéntesség értékteremtő eszméjének tudatosítása volt a 18 és 22 év közötti fiatalok körében, 182 főt sikerült bevonni a programba.

– Az elég szűk korhatári keresztmetszet miatt nehéz volt az elképzelés megvalósítása, de kitétel volt még a középfokú végzettség és az, hogy az illető ne tanuljon és ne dolgozzon, vagyis munkanélküli legyen. Kormányhivatalokkal és munkaügyi központokkal is felvettük a kapcsolatot – mondta el Virágh István, a balástyai egyesület és a megyei tűzoltó szövetség elnöke. Ezért Csongrád-Csanád megyén kívül Békésben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrádban is toboroztak a projekthez ifjakat. A koronavírus járvány, az ahhoz kapcsolódó korlátozások is beleszóltak a programba, ezért a tervezett 36 hónapos teljesítési időt meghosszabbították, ami így 2018. március 1-től idén október 30-ig tartott.

– A jelentkezők önkéntes képzésen vettek részt, majd részt vállaltak különböző ilyen típusú tevékenységekben. Betekinthettek az önkéntes tűzoltók sokrétű munkájába és megtapasztalhatták, milyen felemelő érzés önzetlenül segíteni másoknak – mondta Virágh István. Az említetteken kívül B vagy C-kategóriás jogosítványt is szerezhettek és idegennyelvi képzésben részesültek, amelyek segíthetik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket, sikeresebb munkavállalásukat. Angolul 75-en tanultak és tettek záróvizsgát, B kategóriás jogsit 64-en, C-kategóriásat 3-an szereztek a projektnek köszönhetően.

– A Covid-19 beleszólt a mi életünkbe is, de a járványügyi helyzetben az önkéntesek a koronavírus-fertőzés elleni védekezésben és a társadalmi és gazdasági változások negatív következményeinek enyhítésében is szerepet vállalhattak – zárta mondandóját Virágh István.