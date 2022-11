Az önkormányzat Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Energetikai Bizottsága elfogadta az intézkedési tervet, amely az energiaválság okozta költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében azonnali energiamegtakarításra és költségcsökkentésre utasítja az intézményeket. A településen az óvoda fűtése kerül a legtöbbe, a gyerekek miatt a termosztátot sem lehet letekerni, de muszáj spórolni. A bizottság javaslatára a Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében 2022. november 1-e és 2023. április 15-e között folyamatosan figyelni kell a gyermeklétszámot annak érdekében, hogy a csoportok összevonásával egyes csoportszobákban a fűtést le lehessen kapcsolni. A folyosót, előterét, tárolókat pedig nem fűtik fel olyan melegre, mint a foglalkoztató szobákat. Az a kérés is elhangzott, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei nem dolgoznak, azaz megoldott az otthoni felügyeletük, lehetőség szerint ne járjanak bölcsődébe, óvodába, hiszen ez nagyban segítheti a csoportösszevonások megvalósítását. Ha megoldható, csökkenteni kell a napi fűtési és világítási időt azzal is, hogy a gyermekek délutánonként minél hamarabb elhagyják az intézményt. A szülők hamarosan értesítést kapnak arról is, hogy december 22-e és január 8-a között – igazodva az iskolai szünethez – az óvoda és a bölcsőde is zárva tart. A téli szünet idejére a fűtést kikapcsolják.