Közgazdászként a közjót szolgálta 11 órája

Botos Katalin kizárólag a szakmán keresztül politizált

Eladósodás, vágtató infláció, dráguló energiahordozók – ezek a jelenségek nem csak napjainkból lehetnek ismerősek, de hasonló volt a helyzet a rendszerváltás után is. Botos Katalin pénzügyi államtitkárként jelen volt a hazai demokrácia ébredésének pillanatában, az Antall-kormányban ő készítette az első magyar költségvetést a rendszerváltás után. A közgazdász arról is mesélt lapunknak, hogyan élte meg 1956-ot, a KGB-főnök Andropov személyes bosszújáról, Antall József elveiről és a félresiklott rendszerváltásról is.

Majzik Attila Majzik Attila

Pungor Ernő, Kupa Mihály, Botos Katalin és Gálszécsy András leteszik az esküt a parlamentben 1990. december 21-én. Botos Katalint tárca nélküli miniszterré nevezték ki. Archív fotó: MTI Fotós: Kovács Attila

CsongrádÁltalában reformok, válság-­menedzselések kapcsán került reflektorfénybe Botos Katalin, a közgazdasági tudományok doktorára sokszor hárult népszerűtlen szerep. Úgy látja, olyan helyzetbe tudott kerülni, amelyben tudott lendíteni hazája sorsán. Máig élő aradi kapcsolat Az aradi kötődésű Krebsz család a második bécsi döntés után költözött át a Magyarországhoz visszakerült Észak-Erdélybe, a családfő a körösgégényi kastélyban lett intéző. A kis Katalin az onnan 50 kilométernyire fekvő Nagyváradon született, de nem sokáig élvezhette a kastély nyújtotta örömöket: a család 1942-ben már tovább is állt Tatabányára. Botos – lánynevén – Krebsz Katalin már ott nőtt fel, de a mai napig kapcsolatban maradt Araddal, írásai is jelennek meg az aradi újságban. Iskoláslány az 56-os forradalom idején Az általános iskolát 1956-ben végezte, ’56. októbere már a Patrona Hungariae római katolikus leánygimnáziumban érte. – Nővérem, aki Pesten dolgozott, rohant be hozzánk a forradalom napjaiban. Ott volt a rádió épületénél, ő mesélte el nekünk, hogy mi történt a városban – emlékezett vissza Botos Katalin. Ösztöndíjasként került be az egyetemre A kimagasló képességű lány középiskola után a Magyar Beruházási Bank ösztöndíjával került a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az egyetemi könyvtárban ismerkedett meg későbbi férjével, a szintén közgazdász Botos Józseffel, akivel egykettőre elhatározták, hogy egy pár lesznek. Ez időtálló döntésnek bizonyult, a mai napig csodálatos családot alkotnak, amit két gyermekük és unokáik tesznek teljessé. Az egyetemen végül végig kitűnő eredménnyel zárta tanulmányait, ezt követően pedig a Beruházási Bankban és a Pénzügyi Kutatóintézetben dolgozott, egészen annak 1987-es feloszlatásáig. Az akkor túlontúl reformernek tartott intézmény után az Agrárgazdasági Kutatóintézetbe került. Utolérte Andropov elvtárs bosszúja – A nyolcvanas évek elején szerettük volna a KGST elszámoló egységét, a transzferabilis rubelt és ezen keresztül a nemzeti valutákat konvertibilissé tenni. Kandidátusi értekezésemben – többek között – bebizonyítottam, hogy a transzferabilis rubel nem pénz. Ennek volt aztán köszönhető, hogy 1981-ben Jurij Vlagyimirovics Andropov elvtárs, az egykori magyarországi szovjet nagykövet, a KGB volt főnöke és a Szovjetunió éppen akkor dezignált főtitkára név szerint letiltott minden KGST-vel kapcsolatos publikációs lehetőségről. Mert – úgymond – „lejárattam” a KGST-t. Csak halála után oldották fel a tilalmat – idézte fel a közgazdász. A mai napig szívesen adja át tapasztalatait és tudását. Fotó: Majzik Attila A Parlamentbe listáról jutott be – 1987 előtt nem is politizáltam, csak a szakmámon keresztül, csak a szakmai állításaimmal kerültem politikai reflektorfénybe – fogalmazott Botos Katalin. – Az MDF-nek erős ’56-os gyökerei voltak, jól éreztük magunkat ott. Végül aztán listáról éppen bekerültem a parlamentbe – tette hozzá. Válogatás alapesetben politikai alapon Antall József nagy gonddal válogatta ki minisztereit és államtitkárait. A gazdasági helyzet nem volt egyszerű, nagy szigorra volt szükség, ehhez pedig Botos Katalin volt a megfelelő ember.– Antall József egy rendkívüli egyéniség, egy nagy tudású ember volt. Egy visszafogott, konzervatív úriember, aki inkább a férfiakra támaszkodott. Ugyan tekintettel volt a szakmai háttérre is, de alapvetően politikai alapon válogatta össze a kormányt. Csodálatos, hogy egy ennyire széthúzó koalícióban ennyi eredményt el tudott érni – vélekedett a közgazdász. Nagy Bajban volt akkor az ország – Antall abban a tévhitben volt, arra számított, hogy majd az apparátus viszi az ügyeket. Akkoriban nagy kiáramlás volt a Pénzügyminisztériumból, a tehetséges szakemberek egyharmada, ha ott maradt. Sokan, hogy úgy mondjam, nem abban voltak érdekeltek, hogy az első kormány sikeres legyen. A legnagyobb örökségünk az eladósodás volt. Emellett az IMF is szorította a nyakunkat, hogy bármilyen megszorítások árán, de hozzunk létre egyensúlyt. Rendkívül nehéz volt a gazdasági helyzet, de ezt nemhogy az emberek nem értették, de a koalícióban sem – emlékezett vissza Botos Katalin. A Cél a szociális piacgazdaság volt – Népszerű ugyan nem lettem a választópolgárok előtt ez ügyben tett nyilatkozatom miatt, de a rövid lejáratú betétek visszaszivárogtak. És ez biztosította az ország talpon maradását. Pénzügyi államtitkárként aztán Rabár Ferenc miniszterrel kidolgoztuk a kormány rövid- és hosszú távú programjait. Szociális piacgazdaságot szerettünk volna létrehozni. Az első év végén egyensúlyi költségvetést tudtunk összehozni, amelyet én véglegesítettem és terjesztettem elő a parlamentben, mert Rabár időközben lemondott. Így alá is tudtuk írni az IMF-fel a stand-by szerződést – részletezte a közgazdász. Államtitkár és miniszter is volt az Antall-kormányban. Archív fotó: MTI

Fotós: Kovács Attila Igazi Válságmenedzser akcióban Az IMF megszorításai miatt és a szovjet piac összeomlásának hatására a magyar gazdaság mély depresszióba került. Botos Katalin ebben az időszakban, az 1990–94-es válságmenedzselés során a gazdaságvezetés egyik felelős beosztásában tevékenykedett az Antall-kormányban. Államtitkár, miniszter, majd a Bankfelügyelet elnöke volt. A 100 napos program, a Magyar megújhodás 3 éves programjának írója és szerkesztője, a banktörvény kidolgozója és előterjesztője, a bankkonszolidáció elvi kidolgozója és gyakorlati letárgyalója volt. Ezt követően azonban visszavonult a politikától, több egyetemen tanított, könyveket írt. Díjazták kivételes szakmai munkáját Szakmai munkájáért 2006-ban a Bankfelügyelet Prudencia díjjal tüntette ki, etikus szabályozói tevékenysége utólagos elismeréseképpen, 2011-es nyugdíjba vonulásakor a kormányzat a Magyar Köztársaság középkeresztje kitüntetésével méltányolta addigi munkáit, Szeged városa pedig emlékplakettjével díjazta. Nyolcvanadik életévébe érve a Magyar Közgazdasági Társaság a legmagasabb kitüntetését, a közgazdász-életműdíjat, a Wekerle Alapítvány pedig a Tudományos Életműdíjat szavazta meg számára. Közgazdászként csakis a „köz”-nek – Többször is elég magasra jutottam. Olyan helyzetbe kerültem, amikor valamit tudtam lendíteni hazám sorsán. Ezek az időszakok mind valamifajta reform, válság menedzselésével voltak kapcsolatosak. Köszönöm a Jóistennek, hogy mindezt megérhettem. Örömmel tölt el, hogy mindezt szakmai munkámmal értem el. De a legjobban annak örülnék, ha valamivel még a jövőben is hasznára lehetnék hazámnak, a tudományos közösségnek és az egyszerű polgároknak. Közgazdászként a „köz”-nek – összegzett Botos Katalin.

