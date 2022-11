A téglagyári munkásoknak épült még az ’50-es években az a Cserepes sori telep, amelynek harmadát aztán eladták a ’90-es években a lakóknak, és amelyet most az antiszegregációs programban elbontana a város. Szeged egyik legrégebbi telepét dózerolnák le úgy, hogy a magántulajdonú házakban lakó roma családokat elköltöztetnék, a több száz négyzetméteres ingatlanjaikért cserébe viszont jóval kisebb méretű lakásokat kapnának. Farkasné Makula Mónikának például az 570 négyzetméteres telkéért, és a rajta található 120 négyzetméteres házáért cserébe 68-70 négyzetméteres lakást adna a város. Egyezség továbbra sincs, pedig az ott élők is nyugodt, békés karácsonyt szeretnének.

Mónika most arról számolt be lapunknak, hogy természetesen reagáltak a város ajánlatára. Válaszukban leszögezték, hogy az önkormányzat által diktált feltételeket és csereajánlatot nem kötelesek elfogadni. Kiemelte, a számukra ajánlott lakások a családjuk létszáma miatt sem felelnek meg, hiszen most fejenként legalább 17,75 négyzetméter jut mindenkire a jelenlegi lakóhelyükön, míg a felajánlott lakásokban 8,5– 8,75 négyzetméter lenne az 1 főre jutó terület.

Megjegyezte, csakis lakóház szolgálhat tárgyalási alapul, de olyan, amit nem az önkormányzat cége, az IKV Zrt. kezel. Pontosan tudják ugyanis, hogy az mivel járna, hiszen hosszú évek óta ilyen házban élnek. Hangsúlyozta, cseréről akkor lehet szó, ha a magántulajdonukért magántulajdont kapnak Alsóvároson vagy Móravároson, és ha azonos, vagy szinte azonos paraméterekkel rendelkező ingatlant ajánlanak fel.

Egyébként a Cserepes sor 9-14. alatti, külön házakból álló társasház lakói attól sem zárkóznak el, hogy keresnek maguknak a mostani ingatlanjukhoz hasonló csereházat, melyet az önkormányzat megvásárolhat számukra. Az ott élők megértették a szegregációs program célját, szeretnének is megegyezni a várossal, de a szívükhöz nőtt, rendezett és tiszta otthonért cserében hasonló otthont szeretnének kapni.