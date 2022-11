A Szegedi Tankerületi Központ Hátránykompenzáció és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése Kisteleken című, Európai Uniós és hazai forrásból mintegy 790,4 millió forint összköltségvetésű projektjének kivitelezési munkái a nyílt közbeszerzés után tavaly július 15-én startoltak.

– Jelenleg a Kisteleki Általános Iskola komplex infrastrukturális fejlesztését végezzük. A hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében a meglévő épületet bővítettük, bővítjük; egy teljesen új épületrészt is építünk és emellett energetikai korszerűsítést végzünk. A projekt jelenleg 90 százalékos kivitelezési készültségi fokú, a munkálatok várhatóan idén decemberben zárulnak – válaszolta e-mailben feltett kérdésünkre Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója.

A meglévő épület infrastrukturális fejlesztése, az emeletráépítés szerkezeti munkái befejeződtek, és az új épület is teljesen elkészült. A projekt során új homlokzati nyílászárókat építettek be, energiatakarékos fűtési rendszert és villamos hálózatot alakítottak ki. Már az informatikai eszközök egy részét is beszerezték, és megtörtént a tanári szobák felújítása. A meglévő épületszárnyakban már élvezhetik a tanulók a megújult környezetet. Az új, ráépített szinten 7 új tantermet alakítottak ki, 3 fejlesztő-logopédiai, 1 informatikai és 3 egyéb szaktanterem szolgálja a minőségi oktatást. Bővültek a közösségi terek és a kiszolgálóhelyiségek is. Az új épület földszintjén technika terem és szaktantermek kaptak helyet, az emeleti részen pedig könyvtár várja majd a tanulókat.

– Újonnan kialakított, a kor digitális elvárásainak megfelelő termeket, közösségi tereket adunk át a pedagógusoknak és az 536 diáknak. A már említett fejlesztéseket úgynevezett IKT-eszközök, a mozgásfejlesztéshez szükséges, illetve könyvtári eszközök, tantermi és kerti bútorok, udvari játékok egészítik ki – közölte Plesovszkiné Ujfaluczki Judit. Azzal zárta, hogy a projektnek köszönhetően korszerű eszköz- és feltételrendszerrel bíró intézmény jön létre, amely elérhetővé válik mind a Kisteleken, mind a járás kistelepülésein és a tanyavilágban élő gyerekek számára.