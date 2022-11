Nem lesz karácsonyi díszkivilágítás idén Deszken, ahol a templomok és a sportpálya kivilágítását is lekapcsolták, az intézményekben pedig 18 fokot tartanak. Minderről a kedden megtartott közmeghallgatáson számolt be Király László polgármester, aki közölte, csak az egészségügyi intézményekben engedélyezték, hogy 20-22 fok legyen, tehát az idősek otthonában is 18 fok van, itt a nagytermet is lezárták, csak a kisteremben lehet klubfoglalkozásokat tartani. A faluház számára elektromos fűtőpaneleket vásároltak, hiszen az épületen napelemek vannak, így azok kapacitását kihasználva szeretnék majd fűteni a házat.

A településvezető közölte, már szeptemberben elfogyott az a keretük, amit idén a közvilágításra határoltak le, tehát már mínuszban vannak, miközben hétszeres emelkedés van a közvilágítás árában. Éppen ezért tárgyalást folytattak az MVM Zrt.-vel, hogy módosítsák azt az időpontot, amikor bekapcsol esténként a világítás, de még így is 30 millió forintos többletkiadásuk lesz.

Szigorításokat hoztak a rendezvények megtartásában is, csakis a kültéri adventi programokat tartják meg, de azokat is adományokból és becsületkasszából szervezik meg. Ugyanakkor nem maradnak mikuláscsomag nélkül a gyerekek, viszont a korábbiaktól eltérően csak azok a fiatalok kapnak majd ajándékot, akik idén december 5-ig nem töltötték be a 11. életévüket.

A helyi szociális tűzifaprogram is megvalósul ebben az évben, és a jogosultak körét is kibővítették. Sőt, már a jövő évi faanyagról is gondoskodtak, ezeket leginkább önkormányzati területekről takarították be.

Szó volt a fejlesztésekről is, így derült ki, hogy már folyamatban van a TOP Pluszban elnyert támogatásból a fedett, uniós előírásoknak megfelelő kerékpártárolók építése az Alkotmány utcán, a tervek szerint tavaszra készülnek el. A polgármester bejelentette, hamarosan megújul a Szőregi sor is, a munkálatokra a közelmúltban nyertek forrást.