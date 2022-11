Fél év telt el azóta, hogy Mihálffy Bélának bizalmat szavaztak az emberek és Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője lett. Lapunknak elmondta, mozgalmas és dolgos hat hónap áll mögötte, hiszen a szokásosnál hosszabb és intenzívebb volt a parlamenti munka, a háború és az Európai Unió szankciós politikája miatt. Hozzátette, dönteniük kell azokról a törvénymódosításokról, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az uniós források minél előbb megérkezzenek.

Mihálffy az elmúlt fél évben többször is felszólalt a Parlamentben a szegediek és a homokhátságiak érdekében, lobbizott például azért is, hogy az együtt élő többgenerációs családok is rezsicsökkentett áron kapják az energiát, hiszen ez számos szegedi és homokhátsági családnak jelent segítséget. Legutóbb is vezérszónoka volt három agrártörvény módosításának, amelyek célja, hogy mielőbb megérkezzenek az uniós pénzek, valamint a mezőgazdasági termelők minél több támogatást kaphassanak.

Kiemelte, a kormányzattal közös munka eredményeként a Tiszavirág Sportuszoda üzemeltetéséhez 70 millió forintos rezsitámogatást biztosított a kormány és jó esély van arra is, hogy jövőre is nyitva tarthasson az uszoda. Hozzátette, az utóbbi hónapokban Szegednek további plusz forrásokat is sikerült biztosítani, mégpedig a már elkészült vagy folyamatban lévő fejlesztésekhez, például a Kossuth Lajos sugárúti és a Kálvária sugárúti szociális intézmények megújításához. Rámutatott, ugyan a többletforrást az unió biztosítja majd, azonban amíg nem érkeznek meg az uniós pénzek, addig a kormány támogatásából valósulnak meg ezek a fejlesztések, ugyanis a szankció- és háborúpárti baloldal visszatartja Brüsszelben a hazánknak járó uniós forrásokat. Leszögezte, az nem lehet, hogy az elszálló árak miatt leálljanak a beruházások, ezért döntött a kormány az előfinanszírozás mellett.

Hangsúlyozta, hogy azok a napok, amikor Budapesten jár, nemcsak arról szólnak, hogy a Parlamentben ül és részt vesz a vitákban, hanem arról is, hogy különböző minisztériumokat, államtitkárságokat keres fel a választókerületet érintő ügyek kapcsán.

Kérdésünkre elmondta, folyamatban van a harmadik híd tervezése is, a nyomvonalak már elkészültek, azonban megdöbbenve értesült arról, hogy a szegedi önkormányzatnak ennyi év elteltével sincs terve az újszegedi híd által feltárt új városrész fejlesztésére, amely szintén része lesz a hídépítésnek.

A migrációs helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy a térség továbbra is kitett a fokozódó migrációs nyomásnak. Úgy fogalmazott, rajta tartja a kezét a probléma ütőerén, folyamatos kapcsolatban van a rendőrséggel, a honvédséggel, a polgárőrséggel és a mezőőrökkel is, továbbá eljár olyan ügyekben Budapesten, amelyek az itt élők biztonságérzetét szolgálják. Bízik abban, hogy a kerítés magasításával és a határvadász századok szolgálatba állításával javul a határ menti településeken élők biztonságérzete.

Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy minden településén járt a félév során különböző rendezvényeken, volt, ahol fejlesztéseket adtak át, Üllésen például egy vendégházat, míg Zsombón egy műfüves focipályát. Hangsúlyozta, továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közösségépítő események támogatására, így segítette többek között Szentmihályon a kakasfőző verseny, Tápén a Pacalpárbaj, valamint Klebelsberg-telepen a jótékonysági disznótoros megrendezését is.