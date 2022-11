Rengeteg embert érint a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának léte vagy nemléte: az osztályon körülbelül 80 ezer nő ellátását végzik, a kórházhoz tartozik a szentesi és a csongrádi járás mellett a kunszentmártoni járás egy része is, de Kiskunfélegyháza környékéről is sokan választják a szentesi szülészetet.

Az osztálynak egyébként is jó híre van a térségben, tavaly szeptemberben pedig nagyjából 80 millió forintos ráfordítással tették családbaráttá a szülészetet. A beruházás során három új elektromos szülőágyat, négy CTG-készüléket, egy szülőkádat, egy bordásfalat, valamint egy paravánt szereztek be. A szülészet megjelenésében is megváltozott: két egyágyas szülőszobát, egy családi szülőszobát, önálló vizesblokkokat, a látogatók számára pedig öltözőket, zuhanyzókat alakítottak ki.

Az osztály helyzetének bizonytalanságáról eddig csak a hónapok óta keringő, egyelőre meg nem erősített hírek szólnak. Ezek szerint januártól már nem lesz orvosi személyzet, aki ellátná az osztály működését, mivel többen nyugdíjba vonulnak, más orvos pedig egy másik kórháznál képzeli el a jövőjét.

Az édesanyák részéről a Szentesianyu Facebook-csoportban indult egy kezdeményezés, hogy hangot adjanak kiállásuknak az osztály mellett. Az erre a célra létrehozott Szentesi szülészetért oldalnak néhány nap alatt 1100 követője lett, itt édesanyák osztják meg a szülészethez kapcsolódó élményeiket. A szülők a közösségi média megmozdításával szeretnének felhívni a figyelmet az ügyre.

A kórház is keresi a megoldást, hivatalos honlapjukon több álláshirdetés látható, amelyben szülészet-nőgyógyászati osztályvezető főorvost, valamint ápolókat és rezidenst keresnek. Az osztályvezetői pozícióra november 30-áig lehet pályázni, ezt követően pedig 15 napon belül bírálják el a jelentkezőket, így legkésőbb december közepére kiderül, mi lesz a szülészet sorsa.