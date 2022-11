2021. november 29-én hajnali 3 óra 31 perckor gördült ki először utasokkal a hódmezővásárhelyi nagyállomásnál lévő végállomásról a tramtrain. A rendkívül korai indulás ellenére annyian szálltak fel az első járatra, hogy a többségnek nemhogy hely nem jutott, de a szerelvényekben egy gombostűt sem lehetett volna leejteni az utasok közé. A későn „ébredők”, körülbelül 50-en, a peronon maradtak és csak a második járattal próbálhatták ki a vasútvillamost. A próbajárat idén augusztus 1-jéig tartott, akkor vált fizetőssé a közlekedés, addig ingyen használhatták az utasok.

Mucsi László, a projekt koordinátoraként a kezdetektől kísérte végig a tramtrain sorsát.

– A tramtrain az első olyan kötöttpályás közlekedési forma Magyarországon, amely belvárost belvárossal köt össze, átszállás nélkül – mondta a a projekt volt menedzsere.

A vasútvillamos gondolata 15 évvel ezelőtt az akkori fideszes városvezetésben fogalmazódott meg, majd 2010 körül hozzáláttak a beruházás előkészítéséhez is. Az akkor szinte lehetetlennek tűnő ötlet ma már a vásárhelyi és szegedi mindennapok szerves része.

– Tavaly ősz végétől az ország minden tájáról utaztak ide szakmai berkekből is, hogy kipróbálják a tramtraint. Helyben az utazási kedven az sem változtatott, hogy augusztustól fizetőssé vált az utazás. A járatok kihasználtsága jó, népszerűek a hétvégi éjszakai járatok is, a lehetőségnek nemcsak a fiatalok, hanem a szüleik is örülnek – emelte ki a volt projektmenedzser. Hozzátette, ahogy az előre kiszámítható volt, a diákok közül sokan tramtrainnel járnak iskolába, a felnőttek, akiknek például a klinikára kell menniük, ugyancsak szívesen választják a tramtraint, mert közel van a megálló az egészségügyi intézményhez, ahol legtöbbször nehézkes autóval parkolót találni. A tramtrain maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket – emelte ki a volt projektmenedzser.

Mucsi László beszélt arról is, hogy kissé tartottak tőle, hogy Hódmezővásárhelyen, mivel korábban nem járt villamos, megnövekedhet a balesetek száma.

– Érdekes, hogy Szegeden jóval többször történt az autósok és a tramtrain között koccanás, mint Vásárhelyen, pedig ott sok évtizedes hagyománya van a kötöttpályás városi közlekedésnek. Mára a vásárhelyiek teljesen megszokták a tramtrain jelenlétét – tette hozzá.