Az M43-as autópályán, Csanádpalotánál, az országhatár kilépő oldalán a kamiontorlódás 9 kilométeres – írtuk november 10-én. Aki rendszeresen olvas bennünket, havonta, néha gyakrabban is találkozik hasonló hírekkel. A nagy forgalom nem csoda: a 415 kilométer hosszúságú, 20 átkelővel rendelkező román–magyar határon a palotai a legnagyobb átkelő. Szeptemberben, a megyei rendőr-főkapitányság és a nagyváradi határrendészet sajtótájékoztatóján elhangzott: az idei év első 8 hónapjában az összesen 9,9 millió emberből 5 millió a Csongrád-Csanád megyét érintő szakaszon, Csanádpalotán és Nagylakon kelt át. A határforgalom ráadásul 2022-ben 4,5 százalékkal nőtt.

Torlódások pedig azért alakulnak ki, mert Románia még mindig nem csatlakozhatott az úgynevezett schengeni egyezményhez. Ha ez megtörténne, akkor a kamionoknak meg sem kellene állniuk a határon. Mindezt Csanádpalota polgármestere, Perneki László is megerősítette nekünk, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerencsére a kisváros lakóit nem zavarja a városhatáron túli sok kamion. Sokkal inkább a nagylakiaknak, a járművek ugyanis az ottani elkerülőutat használják torlódás esetén. Az ottani polgármester, Kolozsvári Rozália már nem bízik abban, hogy az érintett szakaszra zajvédő fal épül, és ő is úgy gondolja, hogy a panaszok csak Románia schengeni csatlakozásával szűnnek meg.

A schengeni egyezmény elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti az Európai Unióban. Az egyezménynek nem minden unióbeli ország a tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Ma ez 26 országot érint. Azt, hogy ehhez Románia is csatlakozhasson, az unió országai közül már csak egyedül Hollandia ellenzi. A románok most bizakodnak: október 12-én Mark Rutte holland kormányfő úgy nyilatkozott, hogy Hollandia nem ellenzi elvből a schengeni csatlakozást, de Romániának de szerkezetileg erősebb jogállammá kell válnia.