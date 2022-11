Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány vezetője elmondta: ősszel sok a megfázásos - vírusos betegség, életet menthet a higiéniai szabályok betartása, így nagyon hasznos segítség a rászorulók számára a kézfertőtlenítő, illetve a kalóriában gazdag édesség is. A kiosztásra kerülő adományok összértéke 2 millió forint körüli, most is támogató cégekkel, adományozó lakossággal közösen segít a szervezet. Családok százainak válik könnyebbé a támogatás révén az élete.



Minden rászorulót szeretettel várnak az ingyenes csomagokkal az alapítványi önkéntesek.



Kiosztás helye:

Centerke Közösségi Tér

6720 Szeged, Tiszta Lajos krt. 12.



A kiosztás ideje:

2022. november 26. (szombat), 14-15 óra között

Web: www.centerke.hu