Összesen 210 önkormányzati bérlakás van a városban, ezek jelentős részét szociális alapon adják ki. A tapasztalatok szerint ezek lakóinak a jelentősen megemelkedett rezsi kifizetése problémát jelent. Mint korábban megírtuk, a kártyával előre tölthető mérőórák felszerelése már önmagában is ösztönzi a spórolást: ahol ilyen van, ott jobban figyelnek arra, hogy az elektromos berendezések minél takarékosabban üzemeljenek.

Persze nem ez az egyetlen intézkedés, amely a szerény körülmények között élőket segíti. Mint beszámoltunk róla, a makói önkormányzat a rászorulóknak rendkívüli települési támogatás formájában tud segítséget nyújtani a számlák fizetéséhez. Ez már egy régóta meglévő támogatási forma. Ennek ez évi kerete eredetileg 7 millió forintos volt, és ebből is kiosztottak már az elmúlt fél évben 4 és fél milliót. Most – a várhatóan megnövekedő igényekre tekintettel – a keret összegét 30 millió forintra emelték meg.

Farkas Éva Erzsébettől megtudtuk: az év végéig nagyjából 70 feltöltőkártyás villanyórát szerelnek be a bérlakásokban. Ezek kihelyezését már el is kezdték. A tervek között hasonló módon működő gázórák felszerelése is szerepel, ezek telepítését azonban csak 2023 elején tudják elkezdeni, ugyanis ennek a berendezésnek a beszerzése jóval bonyolultabb.