A családias hangulatú – hiszen ott voltak a szülők is – ünnepségre a tölgyfa Szentesről érkezett és a vásárhelyi Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola ajánlotta fel. Az esemény műsorral kezdődött, és beszédében Márkus Marianna megemlítette: a felkészítő tanárok a diákokkal egy csapattá váltak, mindenki komolyan vette őket és legalább 50 helyről kaptak segítséget feladataikhoz. – Négy külön fonálként indultunk és idővel egy gombolyaggá váltunk – fogalmazott szemléletesen Varga Napsugár – a vetélkedőn az ő vállalása volt a faültetés –, aki saját versét is előadta az ünnepségen. Azt kívánta még: a segítség sokszorozódjon meg azok számára is, akik végig mellettük álltak.

A tölgyet a KicsiNagykövet és a KicsiAttasék ültették el felnőtt segítséggel. Az emléktábla alatt időkapszulát is elhelyeztek, stílszerűen egy "kindertojás" tartalmazza szüleik üzenetét, amit 30 év múlva tudhatnak meg, akkor vehetik ki a helyéről és olvashatják el. Megfogadták ugyanis, hogy 2052. november 12-én újra eljönnek az emlékparkba és a fájuknál találkoznak – valószínűleg már gyerekeiket is magukkal hozhatják a randira. Az ifjú tölgyet jelképesen a jelenlévők legfiatalabbja és legidősebbje is meglocsolta, Németh László vásárhelyi esperes-plébános megáldotta, majd körtáncot lejtettek körülötte.