Szépen halad az újvárosi kézilabdacsarnok építése: a beruházás jelenleg már elérte az 50 százalékos készültségi szintet – adta hírül közösségi oldalán Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. Azt követően tette közzé a fényképekkel gazdagon illusztrált bejegyzést, hogy a napokban személyesen tett látogatást az építkezésen. Mint a fotókon is látható, az épületben már a belső munkák folynak.

Fotós: Farkas Éva Erzsébet polgármester közösségi oldala

Mint korábban megírtuk, a csarnok teljes egészében állami beruházásként valósul meg, eredetileg egyébként 900 millió forintba került volna. Végül mintegy 1,4 milliárd forintból épül majd meg. Ki fogja szolgálni az újvárosi általános iskolát és a híres makói kézilabda-egyesületet is, ahol csaknem négyszázan sportolnak és mintegy háromszáz utánpótláskorú gyerek edz rendszeresen.

Fotós: Farkas Éva Erzsébet polgármester közösségi oldala

A szükséges plusztámogatást Lázár János honatya szerezte meg. A kivitelező a békéscsabai székhelyű Galéria Invest Kft. Ami a létesítmény paramétereit illeti, teljes alapterülete 2000 négyzetméteres lesz, és az egyéb helyiségek, például öltözők, vizesblokkok mellett 23×44 méteres küzdőtere, valamint 150 ülőhelyes nézőtere lesz. A munka várhatóan jövő őszre fejeződik be.

Fotós: Farkas Éva Erzsébet polgármester közösségi oldala

A kézilabdacsarnok a szerdai testületi ülésen is szóba került. Mucsi Tamás (DK) az iránt érdeklődött, lesz-e az épület körül elegendő parkolóhely. A városháza beruházási csoportjának vezetője, Siket Tibor igyekezett megnyugtatni a képviselőt. Mint mondta, összesen 27 parkolóhely létesül a csarnok körül. Az iskola mellettieket már át is adták, de készülnek hamarosan a Justh Gyula utcán és a templom közelében is. Számukat az engedélyező szakhatóság elegendőnek találta.