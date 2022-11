Újabb civil segítséget kapott a tiszaszigeti Johan család a múlt hét végén. Ferenczi Ferenc, a település polgármestere lapunknak elmondta, hogy a házukat elvesztő Johan család telkénél most a maradék romokat takarították el.

– A meghirdetett rendrakásra – mely a még meglevő romok eltakarításából állt – civil szervezeteink tagjai közül legnagyobb létszámban a Tiszaszigeti Gazdakör képviseltette magát, de sok civil is érkezett. A szokásos nyolc órai kezdésre traktorok, markolók, erőgépek és ami nagyon fontos, szorgos kétkezi önkéntesek lepték el az ingatlant – mondta Ferenczi Ferenc.

Hozzátette, hogy az előzetes szervezésnek köszönhetően jól haladtak a munkával, délig sikerült a területet kitakarítani. Az új ház tervei szeptember elejére elkészültek, az engedélyezés folyamata is lezárult, így a kivitelezést végző cég a napokban megkezdheti az aljzatbetonozást. Ráadásul további jó hír, hogy a felvidéki Fradiként is ismert FC DAC 1904 keretének magyar játékosai által aláírt mezt is árverésre tudnak bocsátani, amelynek teljes bevétele a családhoz kerül. Ezzel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak Ferenczi Ferenc Facebook-oldalán.

A Johan család faszerkezetes családi háza még májusban égett porrá, csak a kormos, elszenesedett gerendák maradtak az épületből. Johan Zsuzsanna édesanyja egyedül volt otthon, amikor felcsaptak a lángok, de szerencsére sem neki, sem másnak nem esett baja, és a ház körül élő állatok is megmenekültek. A család Somogy megyéből érkezett. Nincs itt rokonságuk, a falu talán éppen ezért azonnal összefogott. A lovakat akkor egy helyi gazda fia fogta be, és a lovardában találtak nekik helyet, a kutyák a családdal együtt kaptak szállást egy falubeli lakosnál. Jöttek a bútorfelajánlások, háztartási eszközök, és egyébként volt a házra biztosítás. A település lakói, a gazdakörösökkel ez élen pedig már többször is segítettek a teleknél, hogy minél hamarabb rendeződhessen a család sorsa.