A rendezvény résztvevőit Pintér Gábor Sándor, az alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, aki arról beszélt, hogy 1992 óta a korábban érkezett újszülötteket, a legelesettebbeket mentik Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőtúri térségében. Kiemelte, az autóikban ugyanaz a magas szintű orvosi ellátás van, mint az intenzív osztályokon, tehát többek közt a lélegeztetésről, a folyadékterápiáról és a hőmérséklettartásról is gondoskodni tudnak.

Az elnök beszámolt arról is, hogy évente mintegy ezer gyermeket mentenek, ami azt jelenti, hogy egy nap háromszor riasztják őket. Rámutatott, az élet első perceiben történő ellátás döntően meghatározza azt, hogy életben maradnak-e vagy sem, testileg és szellemileg épek lesznek vagy károsodást szenvednek a gyermekek.

A nap során előadások is voltak, így a jelenlévők például megtanulhatták az alapszintű gyermek újraélesztést, míg az Odú Központ munkatársai arról beszéltek, hogy szükség van-e a gyermek korai fejlesztésére, továbbá hogy milyen jelei vannak az eltérő fejlődésmenetnek, és hogy különböző életkorokban milyen játékokat érdemes választani a gyereknek.

Amíg a szülők hasznos információkkal gazdagodtak, addig a gyerekek zsonglőr játszóházban, bűvészműsoron, arcfestéssel, kézműves foglalkozással és a Dodgem Zenekar koncertjével múlathatták az időt. Az Agóra udvarában bárki megtekinthette kívül-belül a koraszülött mentőautót, és persze a születésnapi torta sem maradt el.

A dél-alföldi szolgálat munkatársait egyébként az esetek 52 százalékában koraszülöttekhez riasztják. Eddig körülbelül 25 ezer életet sikerült megmenteniük, és míg korábban az 1 kilogramm alatti testsúllyal született gyermekekről le kellett mondani, addig ma már a 40 dekagramm körüli súllyal született csecsemőknek is jók a túlélési esélyeik. Emellett vannak olyan újszülöttek is, akik ugyan a 37. hét után jöttek világra, és a testsúlyuk is megfelelő, de valamilyen fejlődési rendellenesség áll fenn náluk. Hozzájuk is a szegedi szolgálatot riasztják, amelynek szakemberei otthon szüléshez és újszülött újraélesztéséhez is vonulnak az Országos Mentőszolgálattal közösen.