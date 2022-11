– A Gyulai Törvényszéken szerdán délelőtt került volna sor a másodfokú tárgyalásra abban a perben, amelyet Márki-Zay Péter ellen indítottam, az ellenem és a családom ellen irányuló valótlan kijelentései miatt. A polgármester vádjai szerint 22 ezer forinttal megkárosítottam az önkormányzatot Hódmezővásárhely és Ulm együttműködésének, a cserediák programnak szervezése közben. Sajnos egy általam vétett eljárásjogi hiba miatt nem került sor a tárgyalásra, így nem volt lehetőségem, hogy bebizonyíthassam az igazamat. Továbbra is fenntartom álláspontomat, de az évek óta tartó pereskedést szeretném lezárni, így az ügy alapját képező 22 ezer forintot és kamatait jogi képviselőmön keresztül megfizetem. Az eljárást a továbbiakban lezártnak tekintem. Sajnálom, hogy évekig tartó eljárások szükségesek ahhoz, hogy az ember az igazát bizonyítani tudja, de azt is mérlegelnem kellett, hogy mindez maximum nekem és a családomnak jelentett volna elégtételt: semmi sem akadályozza meg Márki-Zay Pétert, hogy ismét valótlanságot állítson rólam vagy másról, ahogyan az a talán már tucatnyi per sem gátolta meg ebben, amelyek során jogerősen elmarasztalták – írta Havasi Katalin gyermekgyógyász, a Fidesz helyi elnöke.