– Úgy gondolom, hogy egy normális demokráciában van helye a véleménykülönbségeknek, vitának, a vita következményeként pedig konszenzuson alapuló döntéseknek, amelyek a lakosság érdekeit szolgálják – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Joób Márton, akit néhány napja zártak ki a szegedi közgyűlés Összefogás Szegedért frakciójából.

Szerinte az indokok, ami miatt kizárták Botka László frakciójából, alaptalanok, és nem is igazak.

A képviselő elmondta, hogy az elmúlt időszakban megjelent nyilatkozatainak célja egyetlen esetben sem a támadás volt, hanem a figyelemfelhívás és a konstruktív tárgyalásokra való felkérés, de a városvezetés többszöri megkeresésére sem találkozott vele.

A kizárás érdekes módon azután történt, hogy Joób Márton az utóbbi időszakban többször is szembe ment a polgármesterrel.

Legutóbb azt kérte Botka Lászlótól, hogy ne zárják be a Mars téri piacot karácsony előtt. Nem kímélte Rácz Attila piacigazgatót sem. Szerinte az elmúlt években Rácz ügyvezetése alatt számos átgondolatlan intézkedés történt a kereskedőkkel, illetve a piacot használó szegediekkel szemben. A képviselő szerint a Szegedi Sport és Fürdők Kft. is alul teljesít, az Anna fürdő botrányos, éves szinten százmilliós hiánnyal küzd, a cég vezetője, Pappné Nagy Katalin pedig alkalmatlan a feladatának ellátására. De kritizálta az újszegedi parkolás fizetéssé tételét is.

Botkáék többek között Joób Márton áfacsalási ügyét, illetve az azzal kapcsolatos vádemelést említették a kizárás okaként, amelyről már kilenc hónapja mindenki, így a polgármester is tudott.

Az ügyről Joób Márton elmondta, hogy a bíróság május 17-én hiánypótlásra szólította fel az ügyészséget, ami szerinte azóta sem történt meg. Így még az is előfordulhat, hogy megszüntetik az eljárást ellene.