– Olyan élménydús, de meghitt adventi időszakot szeretnénk teremteni, ami segíti a ráhangolódást a karácsonyra – közölte Szabó Zoltán polgármester.

Mint elhangzott, az idei karácsonyvárás annyiban fog eltérni a korábbi évektől, hogy ebben az évben nem érkeznek fellépők a Kossuth térre, hogy koncertet adjanak, helyette helyi gyerekek és felnőttek, művészeti csoportok fellépéseit láthatják majd az érdeklődők az adventi hétvégéken.

Fotós: Majzik Attila

Bődi-Rácz Angéla, a Szentesi Művelődési Központ munkatársa elmondta, az előttünk álló négy héten közel negyven programmal várják a kisebbeket és nagyobbakat: a Kossuth téren lesz vidámpark, fotópont, meseház is, de a tavaly az Erzsébet téri parkban megismert rénszarvas szán és karácsonyi manó is a téren várja majd a gyerekeket.

Emellett a kulturális intézmények is több kísérő rendezvényt kínálnak, a könyvtárban többek között csillagászati előadás és harsonaművészek fellépése, a Hangversenyközpontban koncertek, a Koszta József Múzeum szervezésében pedig mese-kaland is színesíti a programokat. A gyerekek nagy kedvence két koncertet is ad decemberben a Tóth József Színházban, az Ifjúsági Házban pedig Nagy Bandó András lép fel majd december 16-án.