– Szépen halad az óvoda mellett, a régi konyha közelében az új iskolai konyha építése, már húzzák a falakat a kőművesek - újságolta lapunknak Ujvári László, Balástya polgármestere.

A jövő júniusra tervezett átadása után nagy szerepet játszik majd a helyi közétkeztetésben: ott főznek, sütnek majd az óvodásoknak, az iskolásoknak, az idősebbeknek, valamint a hétköznapi menüztetés és a települési rendezvények kiszolgálása szintén a feladatai közé tartozik majd. A kivételt, specialitása miatt, a bölcsőde jelenti, most is ott készül a kicsik étele, illetve TOP Pluszos pályázati forrásból bővítik, korszerűsítik az ottani konyhát – sorolta a faluvezető. Még megtoldotta azzal: amennyiben igény lesz rá, úgynevezett reformételeket is készíthetnek az új iskolai konyhán, a modern eszközökön a szakácsok.

– A megvalósításra a Belügyminisztérium hátrányos helyzetű térségek gazdaságélénkítő programjának keretében, 2021 tavaszán nyert önkormányzatunk 200 millió forintot. Ezt 27 milliós önerővel egészítettük ki, illetve a költségnövekedés miatt a következő pályázaton nyertünk még 29,6 millió forintot, így a teljes büdzsé összesen 256,6 milliót tesz ki. Sajnos, a műszaki tartalmat ennek ellenére csökkenteni kellett: az iskolai étkező később, egy másik projektben, valószínűleg TOP Pluszos forrásból épülhet meg – közölte Ujvári László.

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a balástyai iskolai konyha nem esett áldozatul a kialakult válsághelyzet miatt a beruházások átvizsgálásának, észszerűsítésének és csökkentésének; egy hónapos szünet után folytatódhatott a már megkezdett munka.