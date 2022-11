Kollégánk, Arany T. János lesz a vendége a Móra-Net Tv Köztünk élnek című műsorának, amelyben a Homokhátsághoz kötődő, ott élő embereket mutatnak be. A Délmagyarország újságírója és Tandi Barbara műsorvezető-szerkesztő a Homokhátság és az emberi kapcsolatok mellett az újságírás és az újságírói munka változásáról is beszélgetett. A jó hangulatú, kötetlen beszélgetésen szóba kerültek a virágmintás ingek, iskolaigazgatók, diákok és polgármesterek is. A műsort november 29-én, jövő kedden adja a Homokhátság televíziója. Fotó: Karnok Csaba