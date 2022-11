Már a meghirdetett időpont előtt kisebb tömeg gyűlt össze a Jókai és a Szántó-Kovács utca sarkán, az adományosztás helyszínén, az emberek nagyon várták a segítséget.

– A roma önkormányzat, a Fidesz, a Magyarok Kenyere Program és jómagam támogatásával valósult meg a mai osztás – tudtuk meg Mezei Vidortól, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől.

Fotós: Kovács Erika

– Az energia- és élelmiszerárak elszabadulása miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe Hódmezővásárhelyen, nemcsak romák, hanem „magyarok” is. A mostani osztásunkon is az adományban részesülők legalább 70 százaléka nem roma – mondta az elnök, aki arról is beszélt, hogy az ukrán háború kirobbanása óta nagyon lecsökkent az adományozók száma. Akinek volt miből adni, főként a menekülteket támogatta. Mára pedig a magas energia- és élelmiszerárak miatt csak kevesen tudnak jótékonykodni.

– Nagyon kérjük, aki tud, segítse a hátrányos helyzetűeket. Várjuk szervezetek és magánszemélyek felajánlásait, főként tartós élelmiszereket, de használt ruhákat, játékokat is, hogy mindenkinek jusson valami a karácsonyi asztalra, illetve a fa alá – hangsúlyozta.

A nemzetiségi önkormányzat december 3-án 300 kisgyermeknek mikuláscsomagot, december 20-án pedig 100 családnak tartós élelmiszert oszt.