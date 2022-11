A jelenlegi tanévben 25 középiskolás diák nyerhet felvételt a Mathias Corvinus Collegium ösztöndíj programjára. Ebben a kiemelkedő tanulmányi, sport, művészeti, közösségépítő és közéleti tevékenységet végző és példás szorgalommal rendelkező Kárpát-medencei fiatalokat támogatják egy önálló projektmunka elkészítésében. Az Ösztöndíjprogram egyik fő célkitűzése, hogy a pályázó diákokat felkészítse az egyetemi éveikre, a későbbi tudományos életben való részvételre. Idén a dél-alföldi régióból egyedüliként a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 11. évfolyamos diákja nyerte el ezt a lehetőséget. Báló Dávid ennek köszönhetően a mesterséges intelligencia szegedi munkaerőpiaci hatásait vizsgálja majd a következő 10 hónapban, amiért havi 30 ezer forintot kap.

A matematika-fizika szakos középiskolás fiatalember pályázatát felkészítő tanára, Izing Máté segített összeállítani. – Rendkívül összetett pályázati anyagot vártak el: a motivációs levél mellett a pályázó kutatását is be kellett mutatni, szakirodalommal alátámasztva. De figyelembe vették a tanulmányi eredményeket és a versenyeken elért eredményeket is, illetve kutatási tervét szóban is meg kellett védenie – sorolta a pedagógus.

A gimnazista Szeged példáján szeretné bemutatni, hogy Magyarország harmadik legnagyobb városában milyen területeken történt és történik majd mesterségesintelligencia-fejlesztés, és ezek hogyan érinthetik a város társadalmát, gazdaságát.

– Az ilyen beruházások egyrészt helyettesítik az emberi munkaerőt, ugyanakkor munkahelyeket is teremtenek, hiszen a gépeket is kell irányítani – magyarázta. Hozzátette: a téma társadalom- és közlekedésföldrajzi, etikai vonatkozásait különösen érdekesnek találja, ezért az idei földrajz OKTV-n, melyen elindult, szintén hasonló témában ír esszét.

Dávid a 10 hónapos kutatását a jelenleg fellelhető szakirodalom áttanulmányozásával kezdi. Mint mesélte, már most talált ezekben ellentmondásokat, melyeket igyekszik munkájával feloldani. Ezt követően szegedi cégvezetőkkel készít majd interjúkat, a meglévő statisztikákból pedig új következtetéseket von le. Ebben egy szakértő mentortanár támogatja majd, melyet az MCC biztosít számára.

– Azt gondolom, a kutatási anyag hasznos lesz nem csak a Mathias Corvinus Collegium számára, hanem a cégeknek is, például egy új beruházás megtervezésekor – beszélt munkája gyakorlati jelentőségéről a szegedi diák, aki pedig vélhetően későbbi tanulmányai során tud majd profitálni ebből a munkából – például azzal, hogy tud már forráselemzést és statisztikákat készíteni. Nemzetközi gazdálkodás szakon tervez továbbtanulni, és ha minden a tervei szerint halad, akár diplomata is lehet majd belőle.

Az MCC Középiskolás Programjába egyébként december 1. és január 31. között várják a jelentkezőket. A program célja, hogy az iskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra.