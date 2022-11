Erről a napról 2018 óta Kisteleken is megemlékeznek: lilára, azaz a koraszülöttek színére festik fénnyel a Szent István katolikus templomot, és arra kérnek mindenkit, aki az eseményre elmegy, vegyen fel valamilyen lila ruhadarabot, ha nincs otthon ilyen, a helyszínen kaphat ilyen színű szalagot – tudtuk meg az egyik szervezőtől, Vass Rózsától. A másik állandó résztvevő a kisteleki Mikulás, Rekeszki Zoltán, ő a fényeket "hozza" a rendezvényre.

– A helybeliek várják az eseményt, akadtak, akik már a hónap elején érdeklődtek, hogy idén is lesz-e. A Covid idején sem feledkeztünk meg a koraszülöttekről, de arra kértük a résztvevőket, vagy ne találkozzanak nagyobb csoportban, vagy tartsák be a biztonsági előírásokat – emlékezett vissza Rózsa. A rendezvényt elsősorban érintett családok látogatják, olyan is előfordult, hogy valaki felnőttként jött el, magával hozta koraszülött fotóját és azzal állt a készülő csoportképre.

– Nekem egyik gyerekem sem volt koraszülött, mégis nagyon fontosnak tartom ezt a napot, mert egyre többen jönnek így világra. És amíg normális esetben az anyának, a családnak az öröm jut, addig az ilyen famíliáknál a stressz, az idegeskedés és az aggódás az újszülöttért – mondta Vass Rózsa.

A kisteleki templom csütörtökön 17-től 19 óráig borul lilába, a mise és a közös ima 17 órától lesz.