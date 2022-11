– Ez több, mint búza és liszt. Ez az összefogás szép példája. Amikor összeadjuk a búzát, közösséget is teremtünk – mondta szerdán délután Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke Makón, a Csanád és Térsége Gazdakör székházában. Itt rendezték meg az Agrárkamara, a MAGOSZ és a Magyarok Kenyere Alapítvány együttműködésében a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program megyei adományozó ünnepségét.

A tizenkét év óta egyre szélesebb összefogással zajló Magyarok kenyere program a gazdák szolidaritásának ünnepe. A szervezők idén is várták minden felajánló segítségét, termény- vagy pénzadományát, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Jakab István a makói ünnepségen hangsúlyozta, ez az összefogás immár kiterjedt a határon túli magyarlakta területekre, sőt a diaszpórára is. Az összegyűlt gabona jelentős részét idén olyan kárpátaljai szervezetek kapják, amik a magyarlakta területeken segítenek. A fennmaradó részt pedig minden megyében segély- és civilszervezeteknek osztják ki.

– Koronavírus-járvány, háború, energiaválság – ez önmagában is súlyos gondokat okozna, de ráadásként az idei évben történelmi mértékű aszály is sújtott bennünket – mondta a rendezvényen Szél István, a megyei agrárkamara elnöke. Hozzátette, ennyi bajból csak közös erővel, összefogással lehet kilábalni, és ennek szép példája a jótékonysági gabonagyűjtő akció. Csongrád-Csanád gazdái összesen 20 ezer kilogramm búzát és 12 ezer 500 kilogramm lisztet adtak össze a rászorulók megsegítésére. A megyében hét helyen gyűjtöttek búzát és lisztet. A legtöbbet, 7500 kilogrammnyit éppen a makói gazdák adtak össze, ezért is tartották itt az ünnepséget.