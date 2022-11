– Mi okosabbak vagyunk és nem lopunk, ezért Hódmezővásárhely sokkal kisebb bajban van, mint más települések – mondta Krupiczer Ferenc képviselő napokban megtartott lakossági fórumán a már sokszor hallatott mondatát Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Majd azt fejtegette, hogy a vásárhelyi Fidesz látványberuházásnak tekinti a városháza tornyának felújítását, de azt akarják, hogy a vásárhelyi adófizetők pénzéből engedjék el Mártély adósságát.

– Azt is akarják, hogy Mindszentnek is engedjük el az adósságát, amelyet a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásnál halmoztak fel. A mindszenti idősek otthonának körülbelül 80 millió forint az éves költségvetése, ebből amit Mindszentnek kell hozzátennie, az nagyjából 30 millió. Azt akarják, hogy Mindszent helyett fizessük ki ezt a 30 milliót is. Mindszent effektíve csődben van – jelentette ki Márki-Zay Péter, majd néhány perccel később megismételte, hogy a települések csődben vannak.

Mindkét település polgármestere cáfolta Márki-Zay Péter kijelentését.

– Nem vagyunk csődben. Éppen azért hoztunk szigorú döntéseket, hogy az elszabadult energiaárak miatti nehéz helyzetben is elkerüljük a csődöt – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Hozzátette, Mindszent nyugodt, kiegyensúlyozott, békés kapcsolatot szeretne Vásárhellyel és magával Márki-Zay Péterrel is.

Ambrus István, Mártély augusztus 7-én megválasztott új polgármestere is cáfolta, hogy Mártély csődben lenne.

– Ez megint egy klasszikus Márki-Zay Péter-féle kijelentés volt. Az kétségtelen, hogy nagyon rossz anyagi helyzetet örököltünk az előző vezetéstől. Márki-Zay Péter nem könnyíti meg a helyzetünket azzal, hogy követeli rajtunk a mintegy 24 millió forintot a közös hivatalra, miközben azt nyilatkozza, hogy soha nem látott jó anyagi helyzetben van Vásárhely. Mártély nincs csődben, de Márki-Zay Péter mindent megtesz, hogy minél közelebb kerüljünk a csődhöz – mondta Ambrus István.