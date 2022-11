Az önkormányzat szervezésében idén is ingyenesen szállítják el Székkutason a zöldhulladékot. Az önkormányzat erre kétszer három napot jelölt meg, amik dátumát nyilvánosságra hozták. A zöldhulladék elszállítási ideje november 21-23. és december 12-14. között lesz. Az önkormányzat azt kéri, hogy a zöldhulladékokat zsákban (a jumbó zsák kivételével ez bármilyen lehet), a gallyakat pedig kötegelve november 21-én, illetve december 12-én reggel 8 órára helyezzék ki az ingatlanuk előtti területre. Ha a zsákokba kommunális hulladék is kerül, azt nem viszik el, sőt, a kihelyezők akár közigazgatási bírságra is számíthatnak.