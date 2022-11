Idén összesen 76 épületet, 59 tervet és 29 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy családi ház, egy egyetemi épület, egy templom, egy rendezvényterem és egy irodaház versengett az év legjobb épületének járó díjért, a tervek között pedig négy diplomamunka és egy tervpályázatra készített pályamű mérkőzött meg egymással – közölte az Építészfórum.

A Váncza Művek tervezte

A Média Építészeti Díjakat szombaton Budapesten adták át. A díj célja, hogy a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben megerősítse a legkiválóbb alkotások jelenlétét. A kétfordulós versenyen egy szakmai és egy médiazsűri is értékelte a befutott alkotásokat, de a közönség is szavazhatott épület, terv, és épített környezet kategóriában. Az épület kategóriában volt versenyben a 2019-ben felszentelt derekegyházi Szentháromság templom is, amelynek terveit Váncza László, Ferenczy Kinga és Ránki Soma építészek készítették. A zsűri a legjobb épületért járó díjat számukra ítélte oda.

A templom alapkövét 2018-ban tették le, a kivitelezést az Építészmester Zrt. végezte. A templomot 2019. június 16-án Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök szentelte fel. A beruházás 160 millió forintba került, amelyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye finanszírozott.

A kettősség adja a különlegességét

Az Építészfórum jellemzése szerint a Szentháromság templomra a kettősség jellemző, ez adja a különlegességét. Egyértelműen kortárs építmény, de visszanyúl a templomépítészet örökségéhez, az egyhajós alaprajzzal, a templomtoronnyal, leginkább az árpád-kori templomokhoz hasonlít. „Méretét tekintve kicsi: a főhajó egyetlen, a keresztelőkutat és sekrestyét tartalmazó oldalhajóval bővül, hatása mégis méltóságteljes és nagyvonalú” – olvasható a cikkben.

A templom sikerének a derekegyháziak is nagyon örülnek. A településnek 777 évig nem volt temploma, az utóbbi évtizedekben a szentmiséket a Károlyi kastély egykori konyhájában tartották.

– Az építés időszakában lettem Derekegyháza plébánosa. Az szemmel látható, hogy amióta "igazi" temploma van a falunak, azóta növekedett a létszámunk. Más egy szép épületbe érkezni, ami hívogató, csalogató, marasztaló hangulatú, mint az eldugott helyen lévő komor kápolnába, amely valamikor konyhaként funkcionált. A templom világos, kis mérete ellenére is tágas. Sok gyermek jár hittanra, de esküvőket, keresztelőket is tartottunk már ott. Most adventre készülünk, szombat esténként a templomtérre várjuk majd a derekegyháziakat – mondta Salamon László, a templom plébánosa.

A templom stabilitást jelent

A derekegyháziak, élünkön a polgármesterrel nagyon sokat küzdöttek azért, hogy majdnem 800 év után legyen a településnek temploma. Szabó István hangsúlyozta, Derekegyház számára a stabilitást jelenti a templom. Nagyon örülnek, hogy a tervezők munkáját elismerték a rangos díjjal, amelyhez ezúton is gratulált a derekegyháziak nevében.