Az adományozás témakörében szervezett sajtóbeszélgetést hétfőn a Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Központ. Lukács László szakmai vezető elmondta, decemberben hagyományosan rengeteg civil szervezet szervez gyűjtéseket, ez azonban a mostani környezetben egyre nehezebbé válik. Egyrészt azért, mert bár az adományozási szándék nem csökken, az erre fordítható összeg igen, másrészt azért, mert ebből egyre többen kérnek. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok megosztását kérte a résztvevő két civil szervezet képviselőitől.

Jenei Klára, az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezetének képviselője elmondta, ők elsősorban az egy százalékos felajánlásokat tudják gyűjteni, illetve egyéni felajánlásokat fogadnak. Az ezekből befolyó összeget azonban most rezsire költik. Gombos Jarmo, a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány elnöke sem tudott jelentős ilyen jellegű tevékenységről beszámolni, ők most a Bohócdoktorok kezdeményezését támogatva csokoládét gyűjtenek. – Azt látjuk, hogy továbbra is szívesen adnak az emberek, de láthatóan már kevesebb jut erre a célra, hiszen saját létfenntartásuk is drágább – mondta.

Lukács László kiemelte, az elmúlt 20 évben eltolódott az adománygyűjtések módszertana: míg régen elsősorban használati tárgyakat vettek be és adtak tovább a szervezetek, most már inkább pénzt kérnek, azt is főleg elektronikus formában. – Pedig a tárgyi adományoknál nagy előny volt, hogy mindig lehetett tudni, hogy olyan helyre kerülnek, ahol szükség van rájuk. A pénzekről azonban a legtöbb esetben semmiféle visszaigazolást nem kapnak az adakozók, hogy azokat mire fordították. Az adománygyűjtéseket 2011-ben szabályozták utoljára, a módszerek azonban már átléptek ezen a keretjellegű jogszabályon. Így azt gondolom, szükséges lenne a területen az előírások szigorítására annak érdekében, hogy az adományozók bizalma ne rendüljön meg – tette hozzá.