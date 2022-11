– A tető felújítása az első lépés, amíg a beázások nem szűnnek meg, a homlokzathoz sincs értelme hozzányúlni – adott magyarázatot a közös képviselő, Zeitler Ádám a most folyó munkákra. Mint megtudtuk, a rendbetétel a szerkezetet tartó 45 szarufa cseréjével kezdődött, amelyek már olyan rossz állapotban voltak, hogy félő volt, egy nagyobb havazás után egyszerűen összeroppan a kupola mellett már 15 centit süllyedt tető.

Jelenleg a bádogborítást, illetve a kémények melletti palákat cserélik ki, majd az attikafalat hozzák rendbe és vakolják újra. A díszítőelemeket is átvizsgálják a balesetveszély megelőzése érdekében. Ehhez emelőkosárra van szükség – az érintett területen, ahogyan a munka menete megkívánja, az épület melletti forgalmat is lezárják. A munkára egy nagylaki székhelyű cég kapott megbízást, a több milliós költséget a lakóközösség egy nemrégiben lejárt lakástakarékpénztári megtakarításból finanszírozza. A tető javítása már csak azért is halaszthatatlan volt, mert az emeleti lakások mindegyike beázott – hangsúlyozta Zeitler, aki egy éve közös képviselője a Bérpalotának. A munka várhatóan egy-két hétig tart még.

A makóiak persze arra kíváncsiak leginkább, folytatódik-e a munka, megújul-e a mostanra erősen lepusztult homlokzat is. Amire szükség volna, mert az 1927-ben épült, romantikus stílusú Bérpalota igencsak frekventált helyen, a város főterén áll; közvetlen közelében egy-egy műemlék épület, a régi városháza és a Korona, mögötte a Hagymatikum Fürdő. Zeitler Ádám ezzel kapcsolatban azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a 23 lakásból álló társasház erejét meghaladja a teljes felújítás. Elképzelése szerint ezt évek alatt, lépésekben haladva fogják megoldani. A forrás előteremtése érdekében figyelik a pályázatokat, igyekeznek spórolni a ház működésén, a ház fürdő felőli, hátsó kerítését pedig megpróbálják reklámfelületként értékesíteni.