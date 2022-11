Hódmezővásárhely önkormányzata 16 millióért vesz egy műanyag korcsolyapályát. Tavaly béreltek egy ilyet, de a használók többsége nem szerette, mert nem csúszott rendesen. Nem lehetett úgy korcsolyázni rajta, mint a város saját tulajdonú, igazi jégpályáján, ami darabokban hever a HMSZ udvarán.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a vasárnapi bejelentkezésében, majd Krupiczer Ferenc képviselő november 2-i lakossági fórumán jelentette be, hogy a város 16 millióért vesz egy műanyag korcsolyapályát. Tavaly bérelt egy ilyet az önkormányzat, miközben az igazi jégpálya, amihez 2017-ben vásárolt a korábbi önkormányzat új hűtőcsöveket, a HMSZ Zrt. Vámház utcai telephelyén hevert és hever valószínűleg ma is. 2021-ben azzal indokolták a műanyagra váltást, hogy a működtetése 3 hónap alatt 12 millió helyett csak 2,8 millióba kerül. Tavaly advent előtt egy videójában Márki-Zay Péter már előre szabadkozott: „Elnézést kérünk, de ennek a jégpályának a csúszása nem lesz olyan jó!” Ez így is lett, a gyerekek, fiatalok panaszkodtak, hogy nem csúszik úgy, mint a jég, a műanyag lapok összeillesztésénél „megbicsaklik” a korcsolya, meg a boka is. Ennek ellenére használták, mert nem volt más.

A szerdai lakossági fórumon Márki-Zay Péter azt mondta, tavaly sokan panaszkodtak, hogy műanyag jégpálya volt. "Kipróbáltuk. Kicsivel kevesebben használták, de tizedannyiba került. Most venni fogunk 16 millió forintért egy ilyen műanyag jégpályát, mert ugyan van a városnak saját jégpályája, de az drága energiával működik, luxus lenne használni. Most 4 millió lenne a műanyag bérleti díja. Úgyhogy mi veszünk egyet és onnantól kezdve azon lehet korcsolyázni a vásárhelyi gyerekeknek. Négy év alatt megtérül.”

– Nem értem, hogy amikor embereket küld el az önkormányzat, mert nincs pénz a foglalkoztatásukra, miért vesz a város 16 millióért egy olyan korcsolyapályát, amelyikre mindenki csak panaszkodott, és jóval kevesebben is használták. Ember legyen a talpán, aki követni tudja ezt az észjárást – mondta lapunk megkeresésére Cseri Tamás fideszes képviselő.