– Egyetlen településen sem marad el véradás a rezsiárak emelkedése miatt Csongrád-Csanád megyében, ugyanis minden önkormányzat vállalta, hogy gondoskodik a kiszállásos véradóesemények helyszínének biztosításáról – mondta el a Délmagyarország kérdésére Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének igazgatója.

Hozzátette, már szeptember óta folyamatosan egyeztetnek azokkal a településekkel, amelyeken faluházak, művelődési házak zárnak be a takarékoskodás miatt, hiszen egészen eddig ezekben az intézményekben zajlottak a kiszállásos véradások.

– Jól látszik, hogy a megyében mindenki fontos érzi azt, hogy legyen elegendő vér, éppen ezért minden önkormányzatnak kész terve volt arra, hogy hol tarthatunk a következő hónapokban véradóeseményt. Kisebb termeket fűtenek fel erre a célra, vagy másik intézményben fogadnak minket. De nemcsak az önkormányzatok, hanem a vállalatok is gondoskodnak arról, hogy a jövőben is legyen véradás náluk – osztotta meg lapunkkal.

Sasvári Krisztina beszámolt arról is, hogy a koronavírus előtti időkben minden évben vacsorát szerveztek a sokszoros véradóik számára, akiket ezen a rendezvényen ismertek el, a járványhelyzet óta viszont kitelepüléseik során vagy a Szegedi Vérellátó Központban adják át az oklevelet és a jelképes ajándékot. Így lesz idén is, már jövő héttől díjazzák a véradókat, összesen 1859-en kapnak majd elismerést a következő néhány hétben. Idén a legkiemelkedőbb véradó az a személy, aki már 180-szor nyújtotta karját beteg embertársaiért.

– Azt tapasztaltuk, hogy sokkal nagyobb arányban veszik így át a díjakat, mint korábban, amikor egyetlen fix időpont volt erre kijelölve. Most több alkalom áll rendelkezésükre, ráadásul a legtöbben úgy érkeznek, hogy vért is adnak azon a napon. Abban bízunk, hogy a díjazottak közül sokan döntenek úgy idén is, hogy az oklevél átvételét segítségnyújtással kötik össze – emelte ki.

Az igazgató elárulta, karácsony előtt minden véradójuk szaloncukrot kap majd ajándékba, míg az év végén, a két ünnep között a szegedi központban pezsgővel lepik meg a segítségnyújtókat.