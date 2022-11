November elején még azt jelentette be a polgármester, hogy tavaly ugyan sokan panaszkodtak a műanyag jégpályára, de most vesznek egyet.

– Kipróbáltuk. Kicsivel kevesebben használták, de tizedannyiba került. Most venni fogunk 16 millió forintért egy ilyen műanyag jégpályát, mert ugyan van a városnak saját jégpályája, de az drága energiával működik, luxus lenne használni. Most 4 millió lenne a bérleti díj, megdrágult, mert mindenkinek ilyen kell. Úgyhogy mi veszünk egyet és onnantól kezdve azon lehet korcsolyázni a vásárhelyi gyerekeknek. Négy év alatt megtérül – mondta az egyik vasárnapi videójában, illetve Krupiczer Ferenc képviselő lakossági fórumán. Most az Időben című műsorban bejelentette: „Sokadjára változtattunk a terveinken.”

– Korábban beharangoztam, hogy 16 millió forintért lefolytattunk egy beszerzési eljárást, és a műanyag jégpályát, amit tavaly csak béreltünk, akár meg is vesszük. Ezek után a vásárhelyi jégkorong csapat részéről Solti Viktorral beszéltem, aki jelezte, hogy nagyon ellenzi a vételt, mivel ők nem tudják ezt a pályát használni. Ráadásul, ha a glicerinnel síkosított pályán valaki elesik, akkor a ruháját is károsítja az anyag – említette meg Márki-Zay Péter, aki testnevelő tanárokkal is beszélt, ők is megerősítették, hogy az osztályukba járó, jól korcsolyázó gyerekek azt mondták, ezen a pályán nem tudnak és nem is akarnak korcsolyázni.

– Ezek után lemondtunk arról, hogy 16 millió forintot adjunk egy ilyen „jégpályáért”. Viszont a bérleti lehetőség újra felcsillant, hiszen a korábbi ár feléért ajánlották fel. Lehet, hogy nem 2-3 hónapra, hanem 1 hónapra béreljük, de megpróbáljuk a karácsonyi vásár részévé tenni – mondta a polgármester.