Szenti Csilla Nyizsnyai Aranka zeneszerzőről emlékezett, akinek emléknapja is van, Nagy Gyöngyi Szeremlei Sámuel református lelkészről, akit minden vásárhelyi ismer, hiszen utcát, óvodát és évtizedek óta létező lapot is neveztek el róla, Rapcsák Katalin Galyasi Miklós költőről, múzeumigazgatóról, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a város kulturális életének megteremtésében, Juhász Tünde Nagy András Jánosról, az első vásárhelyi takarékpénztár alapítójáról, akinek a Kálvin téri ártézi kutat is köszönhetjük, emlékezett meg.