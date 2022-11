– Sajnos, bőven van mit összeszedni – osztotta meg tapasztalatát hétfőn reggel Felhő Milán, a makói Galamb József agrártechnikum gépésztanulója. Az iskola Aradi utcai tanterületén épp gyakorlaton lévő társaival együtt ő is gumikesztyűt húzott, illetve nejlonzsákot ragadott, hogy részt vegyen a Botlik Anita képviselő által meghirdetett tisztasági akcióban. A csapatok a tanterület bejáratától indulva részben a városközpont, részben a városhatár felé haladva szedték össze a hulladékot mintegy másfél órán át.

– A legtöbb az üdítős flakon, az energiaitalos és a cigarettás doboz – mondta el a szervező, Botlik Anita, aki maga is bekapcsolódott az önkéntes munkába. Korábban is szervezett hasonlókat az 5. választókerületben. Volt, hogy nyugdíjasokat, máskor családokat vagy kamaszokat szólított meg – most Horváth Zoltán intézményvezetőt kereste meg, mert az iskola tanterülete épp az Aradi utcán van. Összesen 9 diák szállt be a hulladékszedésbe.

Kiderült: az összes hely közül a 43-as főútvonal menti terület a legszemetesebb.

– Sajnos sokan kidobják az autóból, amire nincs szükségük – mondta, és hozzátette: ezeknek az akcióknak az eredményeként reményei szerint nemcsak tisztább lesz a környezet, de talán néhányan elgondolkoznak és jobban figyelnek a környezet védelmére.

Az akció alatt összesen nyolc zsáknyi szemét gyűlt össze. Ezeket majd a Városgazdálkodás szállítja el a makói hulladéktelepre.