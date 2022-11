Csaknem 400 köbméter mart aszfaltot terítettek le Subasa, Sziksós és Öreghegy utcáiban az elmúlt hetekben, így járhatóbbá váltak az utak a kiskertes övezetben. Azonban ez összefogás nélkül nem valósult volna meg, hiszen Ruzsa Roland önkormányzati képviselő közbenjárásával az ott élők ingyen kaptak mart aszfaltot, amit díjmentesen szállítottak ki számukra az előzetes igényfelmérés során megadott lakcímre, majd amikor megérkezett a szállítmány, mindenki saját magának terítette szét.

Ruzsa Roland önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, köztudott, hogy a kiskertes övezetben sok utca kapott aszfaltos utat, ezért igyekezett megoldást találni arra, hogy Subasán, Sziksóson és Öreghegyen is javítsák az utak minőségét. Mivel volt lehetősége a szegedi önkormányzattól mart aszfaltot igényelni, úgy döntött, ennek segítségével teszik járhatóbbá az utcákat – tette hozzá. A helyiek emailben adhatták le előre az igényeiket a képviselő felé, akihez folyamatosan érkeztek az írásos megkeresések.

Ruzsa Roland beszámolt arról is, hogy a legtöbben örömmel fogadták az ingyenes segítséget, sokszor a szomszédok is besegítettek egymásnak, hiszen mindenkinek érdeke volt, hogy közlekedni lehessen az úton. Példaként említette a Rózsaszéki út lakóit, akik csaknem 200 köbméternyi mart aszfaltot igényeltek és vállalták, hogy összefogva, saját költségükre terítik szét, hengerelik le, így az egész utcában mart aszfaltos út lett. Hangsúlyozta, a dorozsmaiak és a kiskertes övezet lakói ismét bebizonyították, hogy milyen összetartó közösségük van, ismét jó példát mutattak az együttműködésben.

Ruzsa Roland kérdésünkre elmondta, jelenleg is tart a korábban leadott igények kielégítése, az anyag házhoz szállítása. Jelezte, folyamatosan figyeli a lehetőségeket, hogy mikor és honnan tudnak újból mart aszfaltot igényelni, az önkormányzatnál erre jelenleg már nincs lehetőség. Ugyanakkor az igények továbbra is érkeznek írásban, ezeket természetesen rögzítik, és amint lesz lehetőség, eleget tesznek azoknak. A képviselő azt kéri az ott élőktől, hogy az emailben a nevük, a pontos címük és a telefonszámuk is legyen benne.

A helyiek szerint ez jelentős segítség számukra, hiszen egyetlen köbméter mart aszfaltnak is brutális ára van, amit sokan nem tudtak volna kifizetni, pláne, hogy még a kiszállításról is gondoskodniuk kellett volna, ami egyértelműen újabb költségekkel járt volna. Például az utánfutóbérlést és az üzemanyagot, vagy a szállítási költséget kellett volna fizetniük. Megjegyezték, éppen ezért nem értik az elégedetlenkedőket, akik szerint nem segítség ennyi aszfalt, még akkor sem, ha ingyen van.