Nem könnyű manapság lekötni a gyerekek figyelmét, kiváltképp hosszabb ideig. Azonban ha egy olyan előadó mesél nekik, aki olyan helyen járt, mint a mai napig egyetlen másik magyar sem, azt még a legelvetemültebb képernyőfüggő kütyübetyár is tátott szájjal hallgatja.

Márpedig Farkas Bertalannak jó pár sztorija van az űrrepülésről. Annak ellenére, hogy gyerekként inkább focista szeretett volna lenni, később pedig vadászpilóta karrierje került előtérbe, máig ő az egyetlen magyar űrhajós, aki megjárta a világűrt.

Előadása során képek és érdekes adatok segítségével mutatta be életének meghatározó részét, valamint azt is, hogy milyen egy kétéves kiképzés a második Interkozmosz programban. Részletesen beszámolt a gyereknek az űrutazása előzményeiről, a kemény felkészülésről és magáról a repülésről is.

– Amikor először kinéztem, a Csendes óceánt pillantottam meg. Fantasztikus élmény volt visszanézni a Földre – idézte fel a nyugalmazott dandártábornok a több mint negyven évvel ezelőtti űrutazását. Arról is mesélt a diákoknak, hogy 24 óra alatt tizenhatszor kerülték meg a bolygót, ezalatt pedig rengeteget dolgoztak az űrállomáson, csak 3, 3 és fél órát aludtak. Mint elmondta, az alvás sem volt egyszerű, az állomás falához gumizott hálózsákban aludtak, de volt olyan űrhajós, akinek a plafonon jutott hely.

– Nagy élmény volt az előadás, jó volt élőben hallgatni egy űrhajóst. Érdekes volt, amikor az űrhajó felépítéséről mesélt, meg a kiképzőtáborról és a földre térésükről szóló részek is. Jó lehet űrhajósnak lenni, de tudom, hogy nagyon nehéz, csak keveseknek sikerül – mondta el az előadás után Berényi Dániel, az iskola hatodikos diákja.

A gyerekeket felvillanyozta a téma, egész előző héten készültek a különleges vendég látogatására: plakátokat készítettek, rajzoltak és színeztek az első magyar űrhajós tiszteletére. Farkas Bertalan kérdésére, hogy ki szeretne űrhajós lenni, egyöntetűen lendültek a kezek az égbe. Ehhez három téren kell szorgalmasnak lenni, üzente az űrhajós: fontos a tanulás és az idegen nyelvek szeretete, valamint a sportos életmód.