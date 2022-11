A Föld kincsei volt a témája a Mistic Nails idei versenyének, ahol megválasztották az Év műkörmöseit. Kezdő kategóriában szegedi siker született: Kovács Szintia lett a 3D díszítés kategória győztese. A fiatal szépész mindössze 2 éve van a szakmában, ez volt élete első versenye.

– Díszítéssel viszonylag kevesen foglalkoznak, ezért én erre specializálódtam. Most jött el a pillanat, amikor úgy döntöttem, szeretném megmérettetni magam – mesélte.

A szegedi műkörmös fehér gyurma zselével dolgozik, ebből mintázott apró tengeri állatokat, melyeket miután felrögzített a körömre, apró ecsetekkel meg is festett. A versenyre saját körmét díszítette ki, mert mint mondta, a 10 órás munkához valószínűleg nem sok vendégnek lett volna türelme. – A 3D díszek lényege, hogy kitüremkednek a köröm felületéből. Nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a sík díszítés, amit viszonylag sokan el tudnak készíteni. Ilyen körmöt általában inkább az extrém, bevállalósabb vendégek szoktak kérni, nem túl gyakori ez a típusú munka a műkörmösök mindennapjaiban. A verseny ezért is jó, hiszen ezt is lehet gyakorolni – mondta Kovács Szintia.

Az ország legjobb kezdő 3D kategóriában alkotó műkörmöse elárulta: korábban szinte semmi kézügyessége nem volt, két év alatt azonban szorgalommal és rengeteg önfejlesztéssel el tudott jutni erre a szintre. Mint mondta, a verseny megnyerése elsősorban arra volt jó számára, hogy neves oktatók is elkezdtek érdeklődni munkái iránt, bekerült azok közé, akikre érdemes odafigyelni. – Egy-egy ilyen versenyen is rengeteget tudok fejlődni, éppen ezért már be is neveztem a következőre – mesélte. Emellett pedig igyekszik minél intenzívebben képezni magát, ugyanis elárulta: célja, hogy egyszer ő is oktathassa ezt a szakmát.