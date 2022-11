– Mi a célja az idei őszi nemzeti konzultációnak, milyen eredményeket várnak attól?

– A konzultáció témája a brüsszeli szankciók kérdése. Azt hiszem, hogy mindenki a saját bőrén érzi ennek a kérdésnek a fontosságát, mert amikor bemegyünk egy boltba, vagy éppen kifizetjük a rezsiszámlát, akkor látjuk azt, hogy milyen hatással vannak az árakra ezek a szankciók. Ezeket a döntéseket, amik ilyen húsbavágóan érintik az életünket, nem itt, az emberek megkérdezésével hozták meg, hanem Brüsszelben döntöttek az emberek feje fölött. Magyarország az egyetlen ország, ahol megkérdezik az emberek véleményét a szankciókról. A kérdőíveket december 9-ig várjuk vissza, azonban Csongrád-Csanád megyében sem kapta még meg mindenki, november 25-ig érkeznek meg a postaládákba. Kedden elindult az online kitölthető nemzeti konzultáció is, így ha valakinek az kényelmesebb, akkor online is el tudja mondani a véleményét.

– Hogyan látja, kellő figyelmet fordít az EU arra, hogy a magyar emberek mit is szeretnének valójában?

– Azt gondolom, hogy az Európai Unió, ahogy látjuk a szankciós döntéseiből is, nem fordít elég figyelmet arra, hogy az európai polgárok mit gondolnak. Brüsszelnek nagyobb tiszteletben kéne tartania az európai embereknek a véleményét, azoknak az embereknek a véleményét, akiknek köszönhetően a brüsszeli bürokraták most is az Európai Unió különböző intézményeiben ülhetnek. De bizakodó vagyok, hiszen a korábbi konzultációk esetében is láttuk, hogy komoly ütőkártyát jelent a magyar kormány kezében az, hogy sokmillió magyar ember egy irányba húz és elmondja a véleményét. A migráció esetében is fordítópont volt a konzultáció.

– Mit gondol, az Európai Uniónak hogyan kellene helyesen kezelnie a kialakult háborús és válsághelyzetet?

– A szankciók helyett egyértelmű, hogy békére lenne szükség, de újabb szankciók nem segítik a tárgyalóasztalhoz ülést, pedig mindenkinek erre lenne a legnagyobb szüksége. Mi természetesen továbbra sem fogunk olyan szankciókat támogatni, amik ellentétesek a magyar nemzeti érdekekkel, de az Uniónak is más úton kellene tovább mennie. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a folyamatos szélmalomharcot inkább valamilyen közös előremutató cselekvés tudná felváltani, ez Európa érdeke is.

– Terveznek-e még év végéig újabb intézkedéseket bevezetni, esetlegesen újabb élelmiszerekre kiterjeszteni az árstopot?

– Minden egyes héten, amikor ülést tart a kormány, akkor áttekinti az aktuális gazdasági helyzetet, és amennyiben szükséges, újabb termékekre vezet be hatósági árat. Fontos tudni, hogy a benzinár-, a kamat- és az élelmiszerárstop is a brüsszeli szankciók miatt szükséges. Visszakövethető, hogy amikor Brüsszelben a szankciókról csak beszéltek vagy konkrét döntést hoztak, akkor az energiaárak elképesztően megnőttek, és ezek az élelmiszerek árába is beépültek. Ezért döntött a kormány az árstopok, valamint a rezsicsökkentett energiaárak mellett. Utóbbi által minden családnak havonta átlagosan 181 ezer forinttal kell kevesebbet fizetnie az energiáért.

– Mennyire népszerűek idén a családtámogatások, terveznek-e újabbakat bevezetni?

– Vannak olyan alapelveink, amikből nem engedünk. A családok védelme és segítése is ilyen, hiszen a magyar demográfiai mutatók javítása mellett a családosok támogatását is célul tűztük ki. Azt gondolom, hogy egy ilyen szankciók által megtépázott gazdasági környezetben már önmagában az hatalmas eredmény, hogy fenn tudjuk tartani a családtámogatási intézkedéseket. Azt tudom ígérni mindenkinek, aki a későbbiekben is a családalapításon gondolkozik, hogy számolhatnak azokkal a támogatásokkal, amit a most gyermeket vállaló családok is igénybe vettek. Idén több mint 1100 milliárd forint maradt a családoknál többek közt az adóvisszatérítés által. Tehát ezek a pénzek ahelyett, hogy visszaáramlanának a magyar költségvetésbe, a családok minél könnyebb megélhetését segítik.

– Mire számíthatnak a nyugdíjasok, számukra mit hoz majd 2023?

– A nyugdíjprémium, a nyugdíjkiegészítés és a 13. havi nyugdíj fontos nyugdíjasokat segítő programok, ezekből nem fog visszavenni a kormány. Azt vállaltuk, hogy inflációkövetők maradnak a nyugdíjak, tehát nem veszítik el a vásárlóértéküket, és ez még a szankciós inflációs környezetben is így van. Éppen ezért biztosan számíthatnak jövőre is majd valamilyen mértékű nyugdíjemelésre. Mi pontosan tudjuk, hogy a nyugdíjasok évtizedeken keresztül vitték a hátukon az országot, amiért mi végtelen hálát és megbecsülést érzünk irántuk, és ezt szeretnénk nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kifejezni.