– Sokan panaszkodnak a közvilágításra. Nagyon sok a kiégett lámpatest a városban. Mi 434 lámpatestet kicseréltünk például a Szántó Kovács utcában, a Rapcsák utca elején, a Kutasi úton, a Kinizsi utcában és a Csomorkányi úton. Ahol ez nem valósult meg, ott most is vannak kiégett lámpák, amelyeket úgy látszik, hiába jelentünk be az MVM-nek, én magam is szoktam hívni őket. Ezeket a lámpákat már nem tudják javítani, mert nincs hozzá alkatrész – mondta a fórumon Márki-Zay Péter.

A polgármester szerint hiába fizet a város évi 37 millió forintot a közvilágítás karbantartásáért, ha a hibákat, a társaság nem javítja ki.

– Most másik megoldást választunk, mert ennek így nincs sok értelme. Az MVM-es szerződést nem teljesítés miatt felmondjuk, és most kiírunk egy teljesen új közbeszerzést, amely arról szól, hogy a pályázat nyertese cserélje ki az összes lámpatestet. Olyanokat szeretnénk, amelyek hatékonyabbak, hogy világosabb legyen este a városban. Az új lámpák kevesebbet fogyasztanának és nem kellene karbantartani azokat jó ideig. Olyanokat kérünk, amelyek éjjel 11 órától hajnal 4-ig automatikusan 30 százalékkal leveszik a teljesítményüket. Akkor nincs forgalom, kisebb megvilágítás is elég. Ezzel összességében a város 30 százalék villamos-energiát spórolna meg. Most évi 439 millióba kerül a közvilágításunk, ebből 168 milliót tervezünk megtakarítani. Erre írunk ki 1-2 héten belül közbeszerzést. Természetesen az MVM is pályázhat, illetve bármelyik vállalkozó. Aki a legjobb ajánlatot adja, azzal végeztetjük el a munkát. Reméljük 1 év múlva világosabb lesz Vásárhelyen, és kevesebbe kerül a közvilágítás – magyarázta.

Megkérdeztük az MVM-et is, hogy mit szólnak a tervezett szerződésbontáshoz, érkezett-e korábban panasz a munkájukra. Amint megérkezik a válaszuk, közöljük.