– Bízunk abban, hogy ez egy folyamat kezdete, mert egy ekkora, és ilyen forgalmat bonyolító területen mindig van, és lesz is mit csinálni. Ez a tető, ami most felkerül a vásártér fölé, biztosítja, hogy az időjárás viszontagságai ne befolyásolják a vásárlási és eladási kedvet. Nem csak a vevők sétálhatnak majd fedett helyen, az árusok asztalai is tető alatt lesznek. A vásártér befedése mellett egyéb újításokkal is találkozhatnak majd az ideérkezők – mondta az alpolgármester.

– A beruházás a bejáratot is érinti, egy látványos torony épül a kapunál, de készül egy modern beléptető rendszer, valamint kerítés és kerékpártároló is, tehát igyekszünk a lehetőségeink szerint minden olyan igényt megvalósítani, ami tovább javítja a vásárlók és árusok komfortérzetét – tette hozzá. Az alpolgármester kiemelte, ezért került be a városvezetés és a képviselő-testület programjába, hogy minél hamarabb felújítsák a vásárteret. Ezért készült el korábban a térlefedés, a díszburkolat, a kamerarendszer, vagy például a hangosítás is.

A városvezetés már a jövőre is gondolt: az önkormányzat a piac mellett további területet vásárolt, hogy igény esetén terjeszkedhessen a vásár. A már javában zajló munkálatok jövő március végére fejeződnek be, így áprilisban már a felújított és megszépült vásártér várja az érdeklődőket.