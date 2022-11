A Medikémia Szeged férfi röplabdacsapatához tartozott – többek között a győztes meccsek utáni spárgákkal – Lóri bácsi, vagyis a nyugalmazott katonatiszt, Endreffy Lóránt. Nyári Sándorral, a legendás, bajnok és kupagyőztes együttes mesterével emlékeztünk rá, halálának 10 éves évfordulója apropóján. Lóri bácsi 1920-ban született Felsőszelén és 2012. szeptember 27-én távozott közülünk.

– Soha nem felejtem el: 1980-ban ismerkedtem meg vele Szegeden, rögtön felajánlotta, hogy tegeződjünk, mert „nálunk röplabdásoknál ez így természetes". Barátok lettünk. Hosszú és kalandos élete volt, ezer szállal kötődött a sporthoz – a szegedi sportszázad parancsnoka is volt – és ezen belül a Medikémiához. Lóri bácsi nagyon szeretett bennünket és mi is őt – mondta Nyári Sándor. Verba László halála után tulajdonképpen ő lett a gárda technikai vezetője, vagyis mindenben segített, amiben csak tudott. A II. világháborúban 5 évig volt szovjet hadifogságban, az orosz őrökkel is jó kapcsolatot alakított ki, ha szereztek, loptak hozzá alapanyagot tyúkhúslevest is főzött nekik. 1956-ban az akkor rossznak számító oldalon állt – forradalmi bizottsági tag volt –, 1963-ban rehabilitálták és visszatérhetett eredeti munkahelyére, a rendszerváltás táján alezredesi rangot kapott.

– Tisztességes, egyenes, őszinte embernek ismertem meg, örülök, hogy barátomként tisztelhettem. A röplabda-mérkőzésekre mindig felvette az egyenruháját, mert az neki ünnep volt. Mostanában is sokszor eszembe jut, a mosolya és felejthetetlen spárgái is – zárta emlékezését az idén 75. születésnapját ünneplő Nyár Sándor.