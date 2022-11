Az üdülőterület faállománya túltartott, 60 év körüli nemes nyár, amiket már legalább 30 éve ki kellett volna vágni. Az öreg, tájidegen fákat az aszály még veszélyesebbé tette.

Lapunk többször is megkongatta a vészharangot a mártélyi üdülőterület balesetveszélyessé vált fáival kapcsolatban. Több balesetről is hírt adtunk, amikor viharos szél döntött ki fákat, de volt, amihez nem kellett még erős szél sem, elég volt egy fuvallat. Tavaly húsvétkor magunk is szemtanúi voltunk, amikor egy hatalmas, lezuhanó ág belefúródott egy ott parkoló személyautóba. Ha egy idősebb úr nem kiabál, ki tudja, hogyan végződött volna az eset, az ág alatt sétálók éppen, hogy csak el tudtak ugrani alóla. Az önkormányzat az eset után először csak annyit lépett, hogy a hirdetőtáblákon felhívták a figyelmet a balesetveszélyes fákra.

Akkor megkérdeztük Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, tervezik-e a fák átvizsgálását. Azt mondta, az önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy minden évben úgynevezett fakoppos, vagyis ultrahangos favizsgálatot végeztessenek. Egy tavaly novemberi lakossági fórumon pedig úgy fogalmazott: „Óriási teher és felelősség ez a város számára. Ennek hatalmas költségvonzata van, úgyhogy elég óvatosnak kell lennünk.” Ennek ellenére 2021 őszén 58 elöregedett, balesetveszélyes vágtak ki az üdülőterületen, most pedig további 18-at.

A munkálatokkal kapcsolatban a gyorshír szolgálaton most azt írták: „Hivatalunk régóta szeretné megelőzni azokat a baleseteket, amelyeket a beteg, korhadó fák viharban leszakadó ágai okoznak, most végre minden engedély birtokában elkezdődött annak a 18 balesetveszélyes fának a kivágása, amelyet a természetvédelmi hatóság és a katasztrófavédelmi szakemberek azonosítottak be a mártélyi üdülőterületen.”

A favágásokkal november közepére végeznek. A kivágott faanyagot szociális tűzifaként osztják ki a rászorulóknak.